Lei dos Estrangeiros. Aprovada nova versão no Parlamento

Foi aprovada, esta terça-feira à tarde, a nova versão da Lei dos Estrangeiros.

O Chega foi a peça fundamental para desbloquear o impasse. O PSD, CDS, IL e Chega, votaram a favor da nova versão com as alterações. PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN votaram contra. O JPP absteve-se.

O desfecho confirma as notícias desta manhã, que davam conta de um acordo entre o Governo e o Chega para aprovar a nova lei dos estrangeiros.

A Lei dos Estrangeiros já tinha sido aprovada, mas voltou ao Parlamento depois de bater na trave do Tribunal Constitucional. Agora, a Renascença sabe que a alínea que estava a impedir o consenso entre o Executivo e o partido de André Ventura foi eliminada.

