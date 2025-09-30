Lei dos Estrangeiros: Nova versão aprovada com voto do Chega

A Lei dos Estrangeiros já tinha sido aprovada, mas voltou ao Parlamento depois de bater na trave do Tribunal Constitucional. Agora, a Renascença sabe que a alínea que estava a impedir o consenso entre o Executivo e o partido de André Ventura foi eliminada.

O desfecho confirma as notícias desta manhã , que davam conta de um acordo entre o Governo e o Chega para aprovar a nova lei dos estrangeiros.

O Chega foi a peça fundamental para desbloquear o impasse. O PSD, CDS, IL e Chega, votaram a favor da nova versão com as alterações.

A nova versão da Lei dos Estrangeiros foi aprovada, esta terça-feira à tarde, na Assembleia da República.

No almoço com candidatos autárquicos, em Belém, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, puxou o tema ao discurso para lembrar que o Governo dialoga com todos e que, afinal de contas, desta vez não foi apenas o Chega a ter proposta incluídas na nova lei, mas também o PS.

“Nós dialogámos com todos: os partidos que suportam o Governo apoiaram as iniciativas que vinham do diálogo do Governo com eles, portanto dos nossos grupos parlamentares, que são o esteio da lei que foi hoje aprovada, e aprovámos propostas dos dois maiores partidos da oposição, propostas de acerto com contributos que nós temos de reconhecer são positivos para melhorar aquele instrumento legislativo”, disse Montenegro.



Por seu lado, o secretário-geral do PS afirmou que o seu partido tem "um caminho alternativo" em matéria de regulação da imigração e irá apresentar uma proposta nesse sentido, mas afastou dúvidas de constitucionalidade sobre as alterações à lei de estrangeiros.

"Para nós, não se colocaram questões de inconstitucionalidade, nem colocaremos essa questão. Deixamos agora o assunto nas mãos do senhor Presidente da República", declarou José Luís Carneiro, na Assembleia da República, após ser questionado se o PS admitia um eventual pedido fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional.