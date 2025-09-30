Menu
  Noticiário das 23h
  • 30 set, 2025
Autárquicas 2025

Moedas arranca campanha ao ataque e diz que Alexandra Leitão só vai piorar a capital

30 set, 2025 - 23:15 • Catarina Severino Alves

Autarca teceu críticas ao PS por se coligar com partidos como o Bloco de Esquerda.

Moedas inicia campanha ao ataque. Reportagem de Catarina Severino Alves
Ouça a reportagem da jornalista Catarina Severino Alves

Carlos Moedas arrancou a campanha para as eleições autárquicas deste ano ao ataque, com críticas ao Partido Socialista (PS) por se coligar com partidos como o Bloco de Esquerda.

No discurso de arranque oficial de campanha, no Centro de Congressos de Lisboa, o candidato da coligação “Por ti, Lisboa”, que junta PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, afirma que o programa de Alexandra Leitão vai só piorar a situação da capital: "Mais impostos, mais lixo, menos casos, mais ocupas, menos saúde".

Num evento que contou com a presença de Isabel Díaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid e líder do Partido Popular na mesma região, Moedas apelou às "ganas" dos lisboetas e fez um balanço da obra feita nos últimos quatro anos.

O autarca atualmente em funções realçou que investiu mais que "eles", ou seja, o mandato anterior do PS na autarquia.

"Não fizeram túneis de drenagem, nós fizemos! Não fizeram habitações. Creches e escolas. Nós fizemos!", reiterou.

  30 set, 2025
  • 30 set, 2025
