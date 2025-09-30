Montenegro recusa dizer que PSD fez acordo com Chega para lei de estrangeiros

30 set, 2025 - 11:50 • Manuela Pires Lusa
O primeiro-ministro recusa dizer que o PSD chegou a acordo com o Chega. No final de uma ação de campanha esta terça-feira em Cascais, Luis Montenegro foi questionado sobre esse entendimento para aprovar a lei dos estrangeiros, mas diz que isso não é importante, nem sequer as contrapartidas que possam ter sido adiantadas ao Chega para aprovar a lei.
O líder do Chega indicou que propôs ao primeiro-mi(...)
Luís Montenegro afirmou que o Governo está "a responder àquilo que são as necessidades que sentem as pessoas", e que os jornalistas "se preocupam demasiado com outras questões que são laterais que são especulação política".
O chefe do Governo também não justificou a escolha do Chega em vez do PS, sublinhando que quer "aprovar esta legislação".
"Depois queremos que o Senhor Presidente da República possa promulgar a legislação. E queremos que não haja nenhum incidente constitucional. É isso que importa às pessoas que têm vida, que precisam de habitação, que precisam de cuidados de saúde, que precisam de acesso à mobilidade, aos transportes", enumerou Luís Montenegro, sublinhando ser "isso que preocupa" o Governo.