Montenegro recusa dizer que PSD fez acordo com Chega para lei de estrangeiros

30 set, 2025 - 11:50 • Manuela Pires Lusa

O chefe do Governo também não justificou a escolha do Chega em vez do PS para passar a lei no Parlamento, sublinhando que quer "aprovar esta legislação".

A+ / A-

O primeiro-ministro recusa dizer que o PSD chegou a acordo com o Chega. No final de uma ação de campanha esta terça-feira em Cascais, Luis Montenegro foi questionado sobre esse entendimento para aprovar a lei dos estrangeiros, mas diz que isso não é importante, nem sequer as contrapartidas que possam ter sido adiantadas ao Chega para aprovar a lei.

"O Parlamento tem vindo a fazer o seu trabalho e eu espero que com bons resultados, com sentido de responsabilidade de todas as bancadas, relativamente à necessidade de aprovar esta lei, e fará o mesmo relativamente a todos os assuntos que forem entendidos que são", disse Luís Montenegro, recusando revelar o teor de um acordo com o partido de André Ventura porque quer "contrapartidas para as pessoas, para os portugueses e para os imigrantes que nos procuram, para poderem ter condições de vida dignas".
Lei dos Estrangeiros. Ventura diz que ainda não há acordo e insiste na limitação de acesso a apoios

Lei dos Estrangeiros. Ventura diz que ainda não há acordo e insiste na limitação de acesso a apoios

O líder do Chega indicou que propôs ao primeiro-mi(...)

Luís Montenegro afirmou que o Governo está "a responder àquilo que são as necessidades que sentem as pessoas", e que os jornalistas "se preocupam demasiado com outras questões que são laterais que são especulação política".

O chefe do Governo também não justificou a escolha do Chega em vez do PS, sublinhando que quer "aprovar esta legislação".

"Depois queremos que o Senhor Presidente da República possa promulgar a legislação. E queremos que não haja nenhum incidente constitucional. É isso que importa às pessoas que têm vida, que precisam de habitação, que precisam de cuidados de saúde, que precisam de acesso à mobilidade, aos transportes", enumerou Luís Montenegro, sublinhando ser "isso que preocupa" o Governo.

