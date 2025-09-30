Montenegro vê "ressurgimento das barracas" nos concelhos PS e PCP

O PSD tem apenas três câmaras das 18 que integram a Área Metropolitana de Lisboa, a maioria são do PS e logo a seguir do PCP. Neste primeiro dia de campanha, Luís Montenegro criticou estes dois partidos e disse mesmo que as barracas estão a aumentar nos concelhos que são liderados por socialistas e comunistas.

"Este novo movimento de ressurgimento de bairros de lata e de barracas aconteceu em municípios geridos pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista", acusou Montenegro.

"É muito curioso porque, quem os ouve falar, acha que eles são os grandes defensores da dignidade daquelas pessoas que não têm alternativa quando, ao fim e ao cabo, concluímos que é nos territórios que eles administram que estas coisas acontecem", disse no discurso ao almoço com 14 autarcas do distrito de Lisboa.

O primeiro-ministro chamou a jogo José Luis Carneiro, líder do PS, e também Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, e com as reações indignadas dos dois partidos, o tema que estava a dominar o dia, a lei dos estrangeiros acabou por ir perdendo terreno nestas campanhas.

No dia em que o Parlamento voltou a discutir e a aprovar a lei dos estrangeiros, a campanha do PSD estava focada na habitação e nos bons exemplos dos autarcas do partido.

Luís Montenegro visitou o Bairro da Cruz Vermelha, em Cascais, onde a câmara fez obras nos prédios antigos, dos anos 70, e construiu novas habitações.

O primeiro-ministro entrou em dois apartamentos, cantou, à janela, os parabéns ao candidato Nuno Piteira Lopes pelo seu aniversário e foi interpelado por uma moradora que veio de Angola e vive ali desde 1977.

“Vocês têm muita gente boa no partido. Este é um grande bairro. Aqui vive gente sã e cumpridora dos seus deveres. Eu não nasci aqui, nasci em Angola e não sou portuguesa de primeira, sou portuguesa de segunda, como vocês lhe chamam”, diz a Avó Maria, que é contrariada pelo primeiro-ministro e pelo candidato.

Em Cascais, Carlos Carreiras atingiu o limite de mandatos e é Nuno Piteira Lopes o candidato do PSD e do CDS, que nos últimos mandatos tem gerido a autarquia com maioria absoluta.

Montenegro promete parceria com Marco Almeida para resolver problemas em Sintra

Em Sintra, para onde o líder do PSD seguiu de seguida, a câmara é gerida há 12 anos por Basílio Horta, do PS, e Marco Almeida, que se candidata pela terceira vez, espera que agora consiga derrotar a socialista Ana Mendes Godinho.

Aqui, a visita é a um lar de idosos de uma IPSS onde Montenegro garantiu a uma idosa que o “Governo está a trabalhar para aumentar as pensões mais baixas” e o candidato quer mostrar que, nestes anos, o dinheiro não chegou a estas instituições que trabalham com os idosos.

Marco Almeida, que é o candidato de uma coligação que integra o PSD, Iniciativa Liberal e o PAN, deixou algumas promessas para estas instituições, porque diz que é preciso devolver aos sintrenses o dinheiro que está nos cofres da câmara.

“Estão depositados 350 milhões de euros nas contas bancárias municipais, fruto dos impostos que os sintrenses pagaram ao longo de 12 anos. Vamos devolver dinheiro às instituições de solidariedade”, remata o candidato à Câmara de Sintra, confiante na vitória.

Luís Montenegro também acredita que o PSD vai ganhar Sintra e prometeu estabelecer “uma parceria a partir do primeiro dia”, para resolver problemas nas áreas da habitação, segurança e mobilidade.

Durante o discurso improvisado à porta do lar de idosos em Algueirão, uma moradora de um prédio ia gritando “Viva o Chega”, o que levou Luís Montenegro a dizer que no concelho “é difícil e mais inacessível ter uma habitação”.

“E fazemos isto tudo, já agora, com um grande espírito democrático, ouvindo aqueles que concordam connosco e também aqueles que não concordam connosco. Mesmo que aqueles que concordam connosco sejam muitos e aqueles que discordam seja apenas um”, afirmou Montenegro.