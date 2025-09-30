Para Pedro Duarte, "não pode haver obras no Porto nas costas da Câmara"

O cabeça de lista do PSD/CDS-PP/IL ao Porto, Pedro Duarte, defendeu esta terça-feira que "não pode haver obras na cidade nas costas" da autarquia, responsabilizando os serviços ambientais, tutelados pelo adversário Filipe Araújo, pelo abate de árvores para o metrobus.

"Não pode haver obras na cidade nas costas da câmara municipal. Eu garanto que comigo a presidente de Câmara isso nunca acontecerá", disse Pedro Duarte aos jornalistas, referindo-se ao avanço das obras da segunda fase do metrobus.

Questionado sobre o facto de a Câmara ter tido conhecimento do seu avanço, como foi noticiado esta terça-feira pela Lusa, Pedro Duarte precisou que ficou "em certo sentido surpreendido".

"Os portuenses viram árvores a serem derrubadas daquela forma absolutamente inqualificável, e percebemos que os responsáveis camarários nada disseram e nada fizeram, nomeadamente os responsáveis que têm a área do Ambiente, [o que] torna isso ainda mais chocante", disse.

Filipe Araújo, candidato à presidência da Câmara do Porto pelo movimento independente "Fazer à Porto", é o atual vice-presidente da autarquia e o responsável pelo pelouro do Ambiente e Transição Climática.

"Quando vemos árvores a serem derrubadas daquela maneira, eu tenho de achar que quem tem a responsabilidade do Ambiente tem que pôr o pé na porta, como se costuma dizer, tem que fazer alguma coisa. Não sei se foi por distração ou por ter, hoje em dia, outras prioridades na sua vida", atirou Pedro Duarte a Filipe Araújo.

Para Pedro Duarte, o seu adversário "se calhar só se distraiu, mas é uma distração com consequências muito complexas para a vida da cidade".

Já questionado sobre o facto de o próximo presidente da Metro do Porto, Emídio Gomes, ser seu apoiante e até ter participado numa marcha promovida pela sua candidatura precisamente contra o abate de árvores e a favor da manutenção da ciclovia junto ao Parque da Cidade, Pedro Duarte disse esperar que "ajude a cidade".

"Não é esperar que o novo presidente da Metro me ajude a mim, é que ajude a cidade. Às vezes, ajudar basta ter bom senso, sentido de responsabilidade. Acho que o bom senso nos leva a concluir que, nesta altura, é preciso parar para repensar aquele projeto", referiu.

Admitiu ainda que "tem falado muito com Emídio Gomes" sobre o processo do metrobus, "antes até dele próprio eventualmente sonhar que iria ser presidente da Metro", sendo uma das pessoas com quem admite aconselhar-se "do ponto de vista técnico".

"Formalmente ele terá que tomar posse", algo que acontece já na quarta-feira, "e a partir daí a conversa será diferente, em termos mais formais", antecipando que a empresa Metro do Porto olhe "para os interesses da cidade, por um lado, e em segundo lugar tem de dialogar com a Câmara Municipal do Porto".

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU - coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro - coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto - independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.