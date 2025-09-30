Menu
  Noticiário das 6h
  01 out, 2025
Ventura falha primeiro dia de campanha. Chega não explica razão

30 set, 2025 - 22:15 • Tomás Anjinho Chagas

Líder do Chega é sempre o grande protagonista do partido. Esta terça-feira, não marcou presença no debate sobre imigração, nem na primeira ação de campanha oficial, em Sintra. Terá estado a "desenvolver um conjunto de ações fundamentais", diz Rita Matias. Não é conhecida a razão da ausência. Pode ser forçada ou estratégia. Fonte próxima de Ventura fala em "motivos mesmo pessoais".

Onde está André Ventura? Reportagem da Renascença em Colares, no primeiro dia de campanha para as eleições autárquicas.
Onde está André Ventura? Oiça aqui a reportagem da Renascença em Colares, no primeiro dia de campanha para as eleições autárquicas. Fotografia: António Pedro Santos/Lusa

O relógio apita. São 10h00 da manhã. O dia político é preenchido: começa a esta hora o debate no Parlamento sobre a nova versão da lei da imigração; e à tarde os partidos dão ao pedal para o primeiro dia oficial da campanha autárquica.

Começa a sessão praticamente ao mesmo tempo que surgem as primeiras notícias: Chega alcança acordo com o Governo para a nova lei dos estrangeiros. Os dados estão lançados. Mas no momento de fazer a intervenção pelo Chega, André Ventura não está. É a deputada Cristina Rodrigues que assume as despesas.

Podia ser opção. Mas até ao final da sessão plenária, na Assembleia da República, não houve sinais do líder do partido e uma das principais vozes da política nacional a tocar no tema da imigração.

Sem qualquer volte-face inesperado, a lei é aprovada no Parlamento, graças aos votos do Chega ao lado do PSD, CDS, IL e JPP. De forma pouco habitual, o Chega não reage, não faz qualquer declaração à comunicação social.

Ninguém fez muito alarido em torno do tema, os jornalistas sabiam que às 16h00 o partido iria ter a primeira ação de campanha oficial para as eleições autárquicas, em Colares, concelho de Sintra, distrito de Lisboa. E como sempre, a ação começaria com declarações do presidente do Chega aos jornalistas, antes de começar a arruada com os candidatos.

Sintra sem Ventura, motivos "mesmo pessoais"

Às 16h00, junto ao posto da GNR de Colares, em Sintra, as bandeiras brancas denunciam que é ali que começa a arruada. Há carros que vão tocando músicas do Chega, segundo sinal. Primeiro chega Pedro Pinto, líder parlamentar do partido, e minutos mais tarde chega Rita Matias, a candidata à Câmara de Sintra e uma das principais apostas do Chega para o futuro. Os jornalistas continuam à espera, não havia indicação de que André Ventura não viria.

Mas não foi assim. Rita Matias e Pedro Pinto posicionaram-se à frente da meia-lua formada por jornalistas para começar a fazer as declarações antes da arruada pelas ruas da freguesia sintrense. "André Ventura está hoje a desenvolver um conjunto de ações fundamentais que poderá dar a conhecer mais tarde em momento oportuno", começou por dizer Rita Matias.

A deputada de 26 anos desvaloriza a ausência do líder e até critica a curiosidade das perguntas: "Muitas vezes, dizem que o Chega é o partido de um homem só. Hoje o Chega faz uma aposta forte em Colares, trazendo vários dos seus quadros e a pergunta que nos fazem é 'onde está André Ventura?'".

O presidente do Chega tem - ao contrário de muitos líderes partidários - muitas ações de agenda na rua, semelhantes às praticadas em época eleitoral, durante todo o ano. E já foi ao concelho de Sintra diversas ocasiões. Isso tornava esta visita ainda mais expectável.

A razão da ausência de Ventura é ainda incerta. O partido não dá explicações claras e pode ser provocada por algum motivo ou prender-se com estratégia política. No entanto, nas redes sociais, o presidente do Chega mantém-se ativo: esta terça-feira publicou três vídeos.

Fonte próxima de André Ventura garante à Renascença que se tratam de motivos "mesmo pessoais" e que o líder do partido deve voltar à estrada na próxima quinta-feira.

Em maio deste ano, André Ventura esteve ausente em alguns momentos da campanha para as eleições legislativas, depois de se sentir mal durante um comício no Algarve. Depois desse episódio, o líder do Chega ainda teve recaídas e esteve hospitalizado várias vezes, sem um diagnóstico claro sobre o que aconteceu.

