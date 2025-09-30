Ventura falha primeiro dia de campanha. Chega não explica razão

30 set, 2025 - 22:15 • Tomás Anjinho Chagas
O relógio apita. São 10h00 da manhã. O dia político é preenchido: começa a esta hora o debate no Parlamento sobre a nova versão da lei da imigração; e à tarde os partidos dão ao pedal para o primeiro dia oficial da campanha autárquica.
Começa a sessão praticamente ao mesmo tempo que surgem as primeiras notícias: Chega alcança acordo com o Governo para a nova lei dos estrangeiros. Os dados estão lançados. Mas no momento de fazer a intervenção pelo Chega, André Ventura não está. É a deputada Cristina Rodrigues que assume as despesas.
Podia ser opção. Mas até ao final da sessão plenária, na Assembleia da República, não houve sinais do líder do partido e uma das principais vozes da política nacional a tocar no tema da imigração.
Sem qualquer volte-face inesperado, a lei é aprovada no Parlamento, graças aos votos do Chega ao lado do PSD, CDS, IL e JPP. De forma pouco habitual, o Chega não reage, não faz qualquer declaração à comunicação social.
Ninguém fez muito alarido em torno do tema, os jornalistas sabiam que às 16h00 o partido iria ter a primeira ação de campanha oficial para as eleições autárquicas, em Colares, concelho de Sintra, distrito de Lisboa. E como sempre, a ação começaria com declarações do presidente do Chega aos jornalistas, antes de começar a arruada com os candidatos.
Às 16h00, junto ao posto da GNR de Colares, em Sintra, as bandeiras brancas denunciam que é ali que começa a arruada. Há carros que vão tocando músicas do Chega, segundo sinal. Primeiro chega Pedro Pinto, líder parlamentar do partido, e minutos mais tarde chega Rita Matias, a candidata à Câmara de Sintra e uma das principais apostas do Chega para o futuro. Os jornalistas continuam à espera, não havia indicação de que André Ventura não viria.
Mas não foi assim. Rita Matias e Pedro Pinto posicionaram-se à frente da meia-lua formada por jornalistas para começar a fazer as declarações antes da arruada pelas ruas da freguesia sintrense. "André Ventura está hoje a desenvolver um conjunto de ações fundamentais que poderá dar a conhecer mais tarde em momento oportuno", começou por dizer Rita Matias.
A deputada de 26 anos desvaloriza a ausência do líder e até critica a curiosidade das perguntas: "Muitas vezes, dizem que o Chega é o partido de um homem só. Hoje o Chega faz uma aposta forte em Colares, trazendo vários dos seus quadros e a pergunta que nos fazem é 'onde está André Ventura?'".
O presidente do Chega tem - ao contrário de muitos líderes partidários - muitas ações de agenda na rua, semelhantes às praticadas em época eleitoral, durante todo o ano. E já foi ao concelho de Sintra diversas ocasiões. Isso tornava esta visita ainda mais expectável.
A razão da ausência de Ventura é ainda incerta. O partido não dá explicações claras e pode ser provocada por algum motivo ou prender-se com estratégia política. No entanto, nas redes sociais, o presidente do Chega mantém-se ativo: esta terça-feira publicou três vídeos.
Fonte próxima de André Ventura garante à Renascença que se tratam de motivos "mesmo pessoais" e que o líder do partido deve voltar à estrada na próxima quinta-feira.
Em maio deste ano, André Ventura esteve ausente em alguns momentos da campanha para as eleições legislativas, depois de se sentir mal durante um comício no Algarve. Depois desse episódio, o líder do Chega ainda teve recaídas e esteve hospitalizado várias vezes, sem um diagnóstico claro sobre o que aconteceu.