Ventura falha primeiro dia de campanha. Chega não explica razão

O relógio apita. São 10h00 da manhã. O dia político é preenchido: começa a esta hora o debate no Parlamento sobre a nova versão da lei da imigração; e à tarde os partidos dão ao pedal para o primeiro dia oficial da campanha autárquica.

Começa a sessão praticamente ao mesmo tempo que surgem as primeiras notícias: Chega alcança acordo com o Governo para a nova lei dos estrangeiros. Os dados estão lançados. Mas no momento de fazer a intervenção pelo Chega, André Ventura não está. É a deputada Cristina Rodrigues que assume as despesas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Podia ser opção. Mas até ao final da sessão plenária, na Assembleia da República, não houve sinais do líder do partido e uma das principais vozes da política nacional a tocar no tema da imigração.

Sem qualquer volte-face inesperado, a lei é aprovada no Parlamento, graças aos votos do Chega ao lado do PSD, CDS, IL e JPP. De forma pouco habitual, o Chega não reage, não faz qualquer declaração à comunicação social.

Ninguém fez muito alarido em torno do tema, os jornalistas sabiam que às 16h00 o partido iria ter a primeira ação de campanha oficial para as eleições autárquicas, em Colares, concelho de Sintra, distrito de Lisboa. E como sempre, a ação começaria com declarações do presidente do Chega aos jornalistas, antes de começar a arruada com os candidatos.

Sintra sem Ventura, motivos "mesmo pessoais"

Às 16h00, junto ao posto da GNR de Colares, em Sintra, as bandeiras brancas denunciam que é ali que começa a arruada. Há carros que vão tocando músicas do Chega, segundo sinal. Primeiro chega Pedro Pinto, líder parlamentar do partido, e minutos mais tarde chega Rita Matias, a candidata à Câmara de Sintra e uma das principais apostas do Chega para o futuro. Os jornalistas continuam à espera, não havia indicação de que André Ventura não viria.