Flotilha. PS diz que Estado tem dever de dar apoio consular e garantir segurança de portugueses

O PS manifestou esta quarta-feira preocupação com a detenção de portugueses da flotilha humanitária para Gaza pelas autoridades israelitas, considerando que o Estado tem a obrigação de dar apoio consular e garantir segurança, independentemente de qualquer "apreciação política".

"O PS acompanha com preocupação os desenvolvimento que têm vindo a público. É fundamental que o Estado exerça os seus deveres para com os cidadãos portugueses e concentrar-se e focar-se no apoio consular e nos deveres de Estado de acompanhamento de cidadãos nacionais, garantindo a sua plena segurança", disse, em declarações à Lusa, o dirigente e deputado do PS João Torres.

Para o socialista, esta é a "obrigação do estado português" e em causa "não está sequer o motivo ou qualquer apreciação política que o Governo ou qualquer cidadão possa ter sobre a iniciativa em si da flotilha".

"O estado tem deveres de proteção de cidadãos nacionais e é fundamental que eles sejam acionistas e essa é a dimensão que o Estado deve assegurar de forma neutra a qualquer cidadão português", apelou.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a atriz Sofia Aparício, foram hoje detidas por Israel, após a interceção da embarcação onde seguiam, integrada na flotilha humanitária para Gaza, adiantou à Lusa a dirigente bloquista Joana Mortágua.

Manifestando repúdio pela detenção, Joana Mortágua realçou que é ilegal, acrescentando que ainda não tinha informações sobre o outro português integrado na flotilha, o ativista Miguel Duarte, nem sobre a embarcação onde seguia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje ter confirmado junto do Governo que os portugueses detidos terão apoio consular da embaixada de Portugal em Israel, após a interceção da flotilha que seguia para Gaza.

A flotilha internacional com destino a Gaza com ajuda humanitária, na qual seguiam três portugueses, entre os quais a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, foi hoje intercetada pela Marinha de Israel.