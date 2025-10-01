Menu
  • Noticiário das 6h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Ganhar a Câmara do Porto? “Claro, mas temos os pés no chão”, diz Raimundo

01 out, 2025 - 00:35 • Isabel Pacheco

No Porto, a CDU quer ter mais votos no único vereador comunista presente no executivo. Em Gaia, o objetivo é recuperar o lugar deixado por Ilda Figueiredo, em 2008.

A+ / A-

Em Valadares, Vila Nova de Gaia, Paulo Raimundo, assumiu esta terça-feira não se importava de ser candidato às eleições autárquicas de 12 de outubro.

“Eu também gostava de ser candidato. Nesta organização com tanta força, tanta energia, até me dá vontade de ser candidato”, admitiu o secretário-geral do Partido Comunista.

A confissão surgiu depois de um engano na apresentação e serviu de mote para abrir o discurso do líder comunista para pedir a recuperação do lugar de vereador perdido em 2009, após o mandato de Ilda Figueiredo entre 2004 e 2008.

“É uma necessidade termos mais votos nos órgãos autárquicos e regressarmos à vereação da Câmara Municipal de Gaia”, apontou Paulo Raimundo. “Esta é que é a grande urgência. Esta é que é a nossa grande preocupação”, reconheceu.

“Se as eleições fossem já neste domingo, já saímos mais reforçados"

Mas, se em Vila nova de Gaia a aposta é ultrapassar os 6.200 votos alcançados em 2021 e recuperar representação no executivo, no Porto, onde a CDU tem um vereador, a aposta é reforçar a presença.

“Manter um vereador é um resultado que ambicionamos, mas queremos que esse vereador tenha mais votos”, apontou o líder comunista, momentos antes do comício que abriu na praça da Corujeira, o primeiro dia oficial de campanha da CDU. “Mas, se perguntar se queremos ganhar a Câmara do Porto? Claro, mas temos os pés no chão”, rematou.

Mas, seja qual for o resultado a 12 de outubro, para Paulo Raimundo as eleições “já estão ganhas”. Pelo menos, no contacto com os problemas reais do país.

“Se as eleições fossem já neste domingo, já saímos mais reforçados porque estamos a realizar uma grande campanha de contacto, de esclarecimento, ligada ao concreto da vida”, defendeu, para garantir que na CDU “não se fala da estratosfera”. Aqui, acrescentou “fala-se do transporte, do salário que não chega. Aqui fala-se dos problemas do acesso à saúde”, rematou.

Depois do Porto e de Vila Nova de Gaia, o secretário-geral do PCP segue para sul do país. É por Viana do Alentejo, Sesimbra e Coimbra que Paulo Raimundo passa o segundo dia de campanha rumo às eleições de 12 de outubro.

