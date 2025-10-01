Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Livre e BE insistem que "não se tirem os olhos" da flotilha em fase mais crítica

01 out, 2025 - 15:40 • Lusa

Porta-voz do Livre Rui Tavares salientou que "as pessoas podem concordar mais ou menos, ou gostar mais ou menos do estilo, mas no essencial a humanidade tem que estar junta".

A+ / A-

Livre e Bloco de Esquerda (BE) voltaram esta quarta-feira a apelar para que "não se tirem os olhos" da flotilha que se dirige à Faixa de Gaza com ajuda humanitária, numa altura em que a embarcação se aproxima do território palestiniano.

"Vou apenas pedir a todos nós que estamos solidários com a abertura de um corredor humanitário para Gaza, que não tiremos os olhos da flotilha, porque ela de facto entrou numa fase crítica e temos que proteger esta missão humanitária que quer contrariar quem pretende matar à fome e à bomba um povo inteiro", apelou a dirigente do BE Joana Mortágua, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas de dia 12 de bloquistas e Livre, no Seixal, distrito de Setúbal.

A coordenadora nacional do BE, Mariana Mortágua, é uma das pessoas que integra esta flotilha, assim como a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ladeada do porta-voz do Livre Rui Tavares, Joana Mortágua escusou-se a dar pormenores sobre a reunião já pedida pelo partido ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, sobre este tema, dizendo apenas que "a comunicação sobre a flotilha será feita em espaço próprio".

Também Rui Tavares considerou "muito importante que quem é humanista esteja do lado da decência na política internacional".

"E a decência é permitir que as pessoas tenham acesso à ajuda humanitária e quebrar um bloqueio que tem sido absolutamente brutal e desumano sobre a população de Gaza. E não compreendo como é que Estados que estejam do lado dos valores, que dizem estar dos direitos humanos acima de tudo, não fazem o máximo que podem fazer e que devem fazer para proteger o que é, na prática, uma flotilha humanitária", criticou.

O porta-voz do Livre salientou que "as pessoas podem concordar mais ou menos, ou gostar mais ou menos do estilo, mas no essencial a humanidade tem que estar junta".

"Eu acho que aqui não há realidades partidárias, não há sequer essas fronteiras, não é nesse plano que colocamos as coisas", sublinhou.

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que o Governo está em contacto com Itália e Espanha sobre o acompanhamento da flotilha humanitária, reconhecendo que há um "registo de perigosidade", mas que o executivo fez "aquilo que era adequado" neste contexto.

"Nós temos estado em contacto com outros Estados-membros e parceiros que têm uma intervenção direta nesse acompanhamento, nomeadamente, com Itália e também com Espanha", disse Luís Montenegro à entrada para uma reunião informal do Conselho Europeu, em Copenhaga, capital dinamarquesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 01 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado