No Algarve o PSD volta à imigração e aos candidatos “paraquedistas” do Chega

E o candidato Hélder Silva soma mais exemplos, em Loulé o candidato é de São Brás de Alportel e o de São Brás é natural de Loulé.

“O exemplo do vice-presidente da Assembleia da República, Diogo Pacheco do Amorim, que é candidato à Câmara de Melgaço, creio que pode conhecer bem o vinho Alvarinho que eu também gosto, mas nunca deve ter ido a Melgaço”, diz o secretário-geral do PSD aos jornalistas.

“Há casos muitos curiosos em Boticas, a candidata do Chega à câmara creio que trabalha numa câmara da zona do Ribatejo, nunca deve ter ido a Boticas”, diz Hugo Soares, mas dá outro exemplo que considera ainda mais invulgar.

É a oportunidade para Hugo Soares lembrar que mais de metade dos candidatos do partido de André Ventura não são dos concelhos onde se candidatam.

Hugo Soares entra no mercado, vai à banca onde se vendem mangas do Algarve, os queijos frescos e mais à frente entra num café onde no balcão estão folhetos do Chega com a cara do candidato à Câmara de Loulé.

Apesar de já ser outubro, em Quarteira estão 30 graus às 11h00 da manhã, no mercado do peixe andam as caravanas do Partido Socialista e da CDU, mais à frente no mercado das velharias está o Chega e o PSD.

No distrito onde venceu as últimas eleições legislativas, o Chega não pode fugir à conversa, mas Hugo Soares quer trazer para a campanha outro tema sensível no Algarve, a imigração que tem vindo a aumentar nos últimos anos.

O secretário-geral do PSD volta a falar na Lei dos Estrangeiros que foi aprovada no Parlamento para criticar o Partido Socialista que votou contra e que Hugo Soares diz que está “em negação” sobre este problema.

“Lamento profundamente que o Partido Socialista ainda não tenha percebido o problema que o país vive e que ontem não tenha estado do lado da solução e tenha voltado a estar do lado da negação”, sublinhou o líder parlamentar do PSD, para concluir: “O PS continua a entender que não há um problema de imigração em Portugal e continua a entender que Portugal devia continuar de portas escancaradas”, concluiu.

Pouco depois, já na inauguração da sede do partido em São Brás de Alportel, Hugo Soares garantiu que o partido vai ganhar votos nestas eleições e diz mesmo que muito se deve à governação da AD.

“Na minha leitura é pela forma como os portugueses e as portuguesas têm encarado a governação do governo da Aliança Democrática”, concluiu.

T2 em Lisboa ou Porto com “renda 2.500, 2.600, 2.700 euros”

Ao fim do dia em Tavira, o secretário-geral do PSD voltou a atacar o Chega e o Partido Socialista, desta vez por causa da inação dos autarcas socialistas na construção de novas habitações.

Hugo Soares voltou a falar nas medidas do Governo e no polémico conceito da renda moderada de 2.300 euros, desafiando o líder do PS a procurar em Lisboa uma casa para arrendar a menos de 2.500 euros por mês.

“Eu aconselho o deputado José Luis Carneiro a fazer o mesmo. Se fizer uma pesquisa num site de imobiliário em Lisboa ou na grande área metropolitana do Porto, vai ver que, por absurdo que vos possa parecer, um T2 custa hoje de renda 2.500, 2.600, 2.700 euros. É uma exorbitância”, garante Hugo Soares.

“E agora eu pergunto, não devem ser ajudadas as pessoas que precisam de uma casa de 300 euros, mas não devemos também ajudar quem procura casas e não tem casas mais baratas no mercado, que são a nossa classe média, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos professores”, concluiu.