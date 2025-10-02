Menu
BE visita escola no Porto para mostrar exemplo "modular na inclusão social"

02 out, 2025 - 23:49 • Rita Vila Real

Candidato Sérgio Aires reservou o segundo dia de campanha autárquica para valorizar a zona oriental da cidade do Porto e os bairros sociais.

Ouça a reportagem de Rita Vila Real

Sérgio Aires, o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal do Porto, começou o seu dia de campanha eleitoral na Escola Básica e Secundária do Cerco, para provar que, apesar do "Cerco estar hoje sob uma grande suspensão de ser um território perigoso", a escola é absolutamente modular do ponto de vista da inclusão social".

A visita ficou marcada por uma reunião com o conselho diretivo da escola. O diretor Paulo Ferreira pintou ao candidato do Bloco de Esquerda o paradigma atual da escola do Porto "que mais acolhe alunos provenientes de bairros sociais". É a adaptar os programas às necessidades dos alunos que a escola consegue cativar "meninos que não têm uma espectativa de futuro da escola”, explica o responsável.

José Fundos é professor da Escola do Cerco. Apesar do desafio, a instituição de ensino tem as portas abertas "para todo o tipo de dificuldades", num lugar em que "me sinto verdadeiramente útil à sociedade".

Esta missão só se concretiza com uma palavra: "Há aqui uma palavra que não foi dita que é a palavra amor”. Dentro de qualquer escola, a esmagadora maioria dos professores sentem um amor profundo pelos seus alunos, e na direção também”.

O candidato do Bloco de Esquerda responde que “o amor tem um problema, não garante direitos”.

Porto "não tem estes níveis de insegurança"

Segurança, uma "guerra importante" que marca a presença do candidato do BE na Escola do Cerco. "Esta escola e este território é justamente um exemplo do imaginário das pessoas", que o bloquista diz que citam espaços como "o Lagarteiro e o Cerco" pela falta de segurança, e assumem que "são as populações destes territórios que provocam a insegurança, ou seja, os imigrantes, os sem-abrigo".

Sérgio Aires desmente uma mensagem que é replicada pelos outros partidos durante a campanha eleitoral sobre a segurança nas ruas da cidade. O membro do executivo diz que os dados apontam que "a cidade não tem estes níveis de insegurança", e as "perceções" estão a "assustar as pessoas" e a criar o risco de "as ruas ficarem vazias, o espaço público ser abandonado".

O bloquista alerta, ainda, que a zona de Campanhã, muitas vezes acusada de ser esquecida, tem em vista um plano para "um espaço glorioso de construção, de qualidade de vida" que apenas servem "uma atenção imobiliária e especulação imobiliária".

"Ativismo de sofá" não resolve interceção da flotilha

À margem da ação de campanha, Sérgio Aires comentou, em resposta aos jornalistas, a interceção da flotilha humanitária onde está a atual líder e única deputada do seu partido, Mariana Mortágua.

O candidato diz que, depois de saber da notícia, "a primeira coisa que eu fiz foi ir para a rua, e fui para os Aliados, para a Vigília, que está lá permanentemente", que descreve a mobilização que viu com desilusão e revolta: "Em Lisboa acho que estavam 25 pessoas, foi a recomendação que eu recebi. no Porto até estavam mais, por acaso. Éramos 100 gatos pingados, e isso causou-me uma grande revolta".

"Estamos com um ativismo de sofá que é perigoso. As pessoas de facto fazem muitos 'likes', publicam muitas coisas nas redes sociais mas depois na hora, dadas aquelas circunstâncias, a gente tinha que ir para a rua", lamenta o atual membro do executivo.

"Israel nunca escondeu que era isto que ia acontecer", comenta o candidato, que lamenta "a invasão de um país, a destruição de um país, um genocídio".

