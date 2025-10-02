BE visita escola no Porto para mostrar exemplo "modular na inclusão social"

Sérgio Aires, o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal do Porto, começou o seu dia de campanha eleitoral na Escola Básica e Secundária do Cerco, para provar que, apesar do "Cerco estar hoje sob uma grande suspensão de ser um território perigoso", a escola é absolutamente modular do ponto de vista da inclusão social".

A visita ficou marcada por uma reunião com o conselho diretivo da escola. O diretor Paulo Ferreira pintou ao candidato do Bloco de Esquerda o paradigma atual da escola do Porto "que mais acolhe alunos provenientes de bairros sociais". É a adaptar os programas às necessidades dos alunos que a escola consegue cativar "meninos que não têm uma espectativa de futuro da escola”, explica o responsável.

José Fundos é professor da Escola do Cerco. Apesar do desafio, a instituição de ensino tem as portas abertas "para todo o tipo de dificuldades", num lugar em que "me sinto verdadeiramente útil à sociedade".

Esta missão só se concretiza com uma palavra: "Há aqui uma palavra que não foi dita que é a palavra amor”. Dentro de qualquer escola, a esmagadora maioria dos professores sentem um amor profundo pelos seus alunos, e na direção também”.

O candidato do Bloco de Esquerda responde que “o amor tem um problema, não garante direitos”.

Porto "não tem estes níveis de insegurança"

Segurança, uma "guerra importante" que marca a presença do candidato do BE na Escola do Cerco. "Esta escola e este território é justamente um exemplo do imaginário das pessoas", que o bloquista diz que citam espaços como "o Lagarteiro e o Cerco" pela falta de segurança, e assumem que "são as populações destes territórios que provocam a insegurança, ou seja, os imigrantes, os sem-abrigo".