Candidato do ADN quer criar ambulância para socorrer cães e gatos em Matosinhos

A ambulância, que servirá para socorrer animais em contexto público e privado, deverá ser gerida pela câmara sendo, apesar disso, o serviço pago pelos donos dos animais que usufruírem do serviço, salientou.

"Isto é, os donos dos animais que precisam só têm de ligar o número de telefone e o serviço é ativado, é uma espécie de 112, e rapidamente alguém vai buscar o animal", especificou.

No final de uma visita ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Matosinhos (CROAM), Vasco Martins explicou que, à semelhança das ambulâncias para humanos, a ambulância animal teria um número específico e funcionaria 24 horas por dia e 365 dias por ano com profissionais especializados.

"O objetivo é garantir um socorro rápido, eficaz e humano a todos os companheiros de quatro patas que precisam de ajuda", disse o candidato.

O candidato do Alternativa Democrática Nacional (ADN) à Câmara Municipal de Matosinhos, Vasco Martins, defendeu esta quinta-feira a criação no concelho de uma ambulância animal para socorrer cães e gatos.

A título de exemplo, Vasco Martins sublinhou que a ambulância será importante para acorrer a um animal atropelado na rua, que sofreu um acidente em casa ou que sofra de violência doméstica.

"Há pessoas que não têm possibilidades económicas ou de mobilidade para levar os animais aos hospitais ou clínicas veterinárias, sendo este serviço fundamental", considerou.

O candidato, que tem um cão labrador de 40 quilos, referiu estar muito focado no bem-estar animal porque o bem-estar animal é inseparável do bem-estar social.

Além disso, acrescentou, os animais domésticos são os companheiros de muita gente que vive sozinha.

"Não estou a inventar nada. Este serviço já existe noutros concelhos e é muito importante", atirou.

Uma sociedade que respeita e protege os seus animais é mais justa, compassiva e evoluída, frisou, dizendo querer afirmar Matosinhos como um verdadeiro território amigo dos animais onde a ética e a empatia orientam a ação política.

Concorrem à Câmara de Matosinhos a atual presidente de câmara, Luísa Salgueiro, pelo PS, o advogado Bruno Pereira pela Aliança Democrática (AD), o vereador da CDU José Pedro Rodrigues, o ex-socialista e vereador independente António Parada pelo Chega, o ex-presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Filipe Soares, Filipe Garcia pela IL, Diana Sá pelo Livre, Vasco Martins pelo ADN e Hugo Alexandre Trindade pelo PAN.

O atual executivo é composto por sete eleitos do PS, um do PSD, um independente, um pelo movimento António Parada Sim! e um da CDU.

As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.