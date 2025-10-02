Flotilha. BE critica Governo por falta de resposta e diz não ter informações desde a detenção

O dirigente do BE Fabian Figueiredo lamentou esta quinta-feira a falta de resposta do Governo ao pedido de audiência dos bloquistas e disse não ter novidades desde as detenções dos portugueses na flotilha que se dirigia para Gaza.

Numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, sobre a interseção, pela Marinha de Israel, de pelo menos 13 embarcações integradas na flotilha que se dirigia para Gaza, Fabian Figueiredo lamentou que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, "apesar da insistência", não tenha respondido ao pedido de audiência do BE, cuja líder, Mariana Mortágua, se encontra entre os detidos por Israel.

O dirigente bloquista saudou, no entanto, a postura do Presidente da República, que considerou "inexcedível", salientando a disponibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa para uma audiência esta tarde no Palácio de Belém.

Fabian Figueiredo disse ainda não ter qualquer informação sobre a situação de Maria Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte desde a sua detenção, criticando o Ministério dos Negócios Estrangeiros por não prestar qualquer esclarecimento.

O ex-líder parlamentar do Bloco disse esperar da audiência hoje em Belém "mais informação" sobre o paradeiro dos portugueses a bordo da missão humanitária, acrescentando que essa informação "devia estar a ser prestada diretamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que dirige a diplomacia portuguesa".

"Toda a informação de que dispomos, e é pouca, é aquela que é publicada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, nas redes sociais. Isto não é aceitável, não é aceitável três cidadãos portugueses estarem com paradeiro desconhecido, não haver um canal de informação", lamento, para depois apelar ao Governo que "atenda finalmente ao pedido de audiência e dê informações à família e ao BE".

No passado dia 25 de setembro, o BE pediu uma audiência urgente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para debater a proteção diplomática da flotilha. Na quarta-feira à noite, voltou a pedir uma audiência "com caráter de máxima urgência".

Sobre a posição do primeiro-ministro, Fabian Figueiredo disse ser "difícil compreender", pedindo que fosse assumida por Luís Montenegro uma atitude semelhante à dos governos espanhol e irlandês.

"O Governo irlandês, na sua nota esta madrugada, disse que a flotilha trazia uma luz de esperança ao mundo. E nós gostávamos que a República portuguesa, através do seu Governo, tivesse os mesmos gestos humanitários. Israel não é um parceiro de Portugal, porque Portugal vincula-se ao direito internacional humanitário, que Israel incumpre todos os dias", atirou.

O dirigente bloquista disse ainda tratar-se de uma "detenção ilegal" de uma missão que "em momento algum tentou entrar em águas marítimas israelitas" e que tinha como missão quebrar o cerco em Gaza, onde, acrescentou, se assistem a "atos de horrores" como a morte de crianças palestinianas à fome.

"Três portugueses, Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte, integraram uma missão humanitária, um esforço cívico da sociedade civil, para fazer chegar bens de primeira necessidade a esta população, aos palestinianos, da faixa de Gaza, e também alertar e pressionar os governos de todo o mundo para que façam tudo o que está ao seu alcance, para que exista finalmente um cessar-fogo, uma paz duradoura", enfatizou.

Entre os detidos encontram-se a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz portuguesa Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse hoje esperar que os três cidadãos portugueses detidos por Israel possam regressar ao país "sem nenhum incidente", considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi transmitida.