Mariana Vieira da Silva: "Quem ganha 1.000 euros financia rendas de quem aufere 5.000 euros"

Em resposta, o social-democrata Duarte Pacheco contra-argumenta que o Governo quis incentivar o maior número de casas no arrendamento, embora tenha falhado na forma como a medida foi apresentada.

"Os que ganham 2.000 euros continuam a não ter casas para arrendar, à luz desta medida, porque nenhuma renda acessível para estas pessoas é apoiada. Mas financiam-se rendas mais altas", critica a deputada socialista.

A ex-governante acusa o executivo de Passos Coelho de incentivar rendas mais altas ao dar o mesmo benefício a rendas de diferentes valores até 2.300 euros. Sobre os destinatários da medida, insiste que um casal com 5.000 euros de rendimento mensal bruto é uma minoria da população.

"O IRS de quem ganha 1.000, 1.500 euros ou 2.000 euros vai financiar uma medida de política pública para aqueles que ganham 5.000 euros. O Governo diz que tem de olhar para as rendas efetivamente praticadas, mas temos que ver quem são as pessoas que vão ser beneficiadas: os senhorios, sem tentar influenciar a renda que praticam, e depois aqueles que podem pagar rendas desta dimensão", argumenta a deputada do PS.

Mariana Vieira da Silva acusa o Governo de pôr a generalidade dos portugueses a pagar uma politica que beneficia quem ganha mais. No programa Casa Comum, da Renascença , a antiga ministra socialista critica as medidas do Governo para o arrendamento , incluindo o conceito de "rendas moderadas" para valores até 2.300 euros.

"Houve aqui um problema de comunicação, isso para mim é claro, porque o Governo quis abranger o leque mais amplo possível de casas no mercado de arrendamento. Mesmo se aquelas que são mais altas aparecerem mais, o preço médio tenderá depois a baixar", responde o ex-deputado do PSD.

Sobre a alegada minoria de destinatários da medida, Duarte Pacheco alerta que um casal com 5.000 euros de salário bruto "significa que cada um está a receber líquidos de cerca de 1.500 euros e isso já não é tão minoria assim".

O antigo parlamentar social-democrata lembra que o arrendamento de todas as casas entre 400 e 2.300 euros é incentivado com a mesma percentagem de IRS de 10%.

Lei de Estrangeiros com o Chega

A aprovação das alterações à Lei de Estrangeiros com os votos da direita parlamentar é também criticada por Mariana Vieira da Silva. A deputada socialista argumenta que o Governo recebeu propostas "razoáveis" do PS para fazer um acordo em vez de optar por um entendimento com o Chega.

"Foi aceite uma proposta que significa que se um imigrante, no momento da renovação da sua autorização de residência, estiver doente, tiver tido um filho ou estiver transitoriamente no desemprego, não vê renovada a sua autorização de residência. Num país com problemas sérios de mão de obra, dar a mão à direita neste tipo de medidas - em vez de negociar com o Partido Socialista que apresentou propostas completamente razoáveis - significa uma escolha que me parece errada", argumenta Mariana Vieira da Silva.

A vice-presidente da bancada parlamentar socialista sustenta que os parceiros sociais, incluindo confederações patronais, consideravam que as propostas do PS eram " razoáveis".

Para Duarte Pacheco, o Chega esteve disponível para alterar a situação, ao invés do PS, para superar os problemas constitucionais que a Lei de Estrangeiros sustentava.

"É uma opção de perceber quem é que está de acordo e quer mudar a atual situação. E aí, claramente, o CHEGA está. E o Partido Socialista não têm estado porque, de algum modo, isso acaba por ser o reconhecimento de uma situação que deixaram e que eles não reconhecem como má", responde o ex-deputado do PSD.