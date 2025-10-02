MNE garante que tem partilhado informações sobre flotilha com BE

"Se foi em águas internacionais é claramente uma violação e merecerá da nossa parte um reparo", apontou.

Paulo Rangel acrescentou na mesma entrevista que ainda não tem "informação qualificada" sobre se a interceção da flotilha por Israel ocorreu em águas internacionais, mas admitiu condenar Israel se se verificar.

"Eu próprio falei com outra alta dirigente ainda hoje. Só tenho que fazer estas divulgações porque se está a dizer que não falamos", sublinhou, sem adiantar quem são os altos dirigentes.

Questionado sobre as criticas do partido liderado por Mariana Mortágua, uma das portuguesas detidas que seguia a bordo da flotilha, Paulo Rangel frisou, em entrevista ao canal Now, que a comunicação do MNE com os bloquistas tem sido feita desde o início da viagem e que ocorreu também na quarta-feira, dia da atuação das forças israelitas, e hoje.

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Paulo Rangel, garantiu esta quinta-feira que o seu ministério tem estado sempre em contacto com o Bloco de Esquerda através de uma alta dirigente sobre a flotilha para Gaza, intercetada na quarta-feira por Israel.

O chefe da diplomacia portuguesa insistiu também que a detenção dos quatro portugueses que seguiam a bordo da flotilha é ilegal e que o Governo prestará toda a assistência necessária.

Rangel acrescentou que é "altamente provável" que a embaixadora e o cônsul de Portugal em Telavive possam estar com os quatro detidos na sexta-feira, garantindo que estão já acreditados para irem ao centro onde os portugueses deverão estar, após serem transferidos do porto israelita.

Sobre o regresso dos detidos a Portugal, o ministro referiu que a informação mais recente recolhida pelo Governo é que os portugueses poderão optar pela deportação voluntária, o que tornará "muito rápida" a saída de Israel, inclusivo no fim de semana.

"Ou podem, e está na sua libertada, optar por uma libertação com ordem judicial e estar com um juiz e isso pode demorar mais tempo", destacou.

Paulo Rangel alertou que esse processo pode ser demorado devido ao elevado número de detidos que participavam na flotilha e devido aos feriados religiosos em Israel para a semana.

As forças israelitas intercetaram entre a noite de quarta-feira e a manhã de hoje a Flotilha Global Sumud, com cerca de 50 embarcações, que se dirigia à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária, detendo os participantes, incluindo quatro cidadãos portugueses: a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.