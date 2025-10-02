Pedro Duarte quer fim da "complacência com a criminalidade" no Porto

O tema da segurança abriu o discurso do candidato durante a apresentação do programa eleitoral, na sede de campanha, em que defendeu “uma “ mudança na atitude de complacência face à criminalidade e à delinquência ” prometendo, caso seja eleito, instigar as autoridades policiais nacionais nesse sentido e dar “instruções claras” à polícia municipal.

“Ninguém aqui está a contestar a ciência, mas só vale a pena olhar para os dados quando as suas fontes forem fidedignas”, apontou o ex-ministro, referindo-se aos dados relativos à criminalidade na cidade.

Pedro Duarte elege a segurança como a “prioridade das prioridades” da candidatura da coligação PSD/CDS/ IL à Câmara do Porto . Posição que justifica com o que diz ser a “degradação do clima de segurança” na cidade.

No mesmo cesto, Pedro Duarte colocou a questão da imigração. “Vamos ser implacáveis na fiscalização” dos atestados de residência e com a propagação de lojas de souvenir que possam esconder ilegalidades.

“Não vamos assobiar para o ar nem fazer de conta”, prometeu. “Criaremos equipas de fiscalização que vão sinalizar e monitorizar este tipo de situações”, garantiu.

“Quando o presidente da Câmara do Porto fala, o país vai ter de ouvir”

Mas, se a segurança é uma das “traves-mestre” da candidatura de Pedro Duarte, as contas certas são “ponto de honra”.

“Não vacilaremos um milímetro no rigor, na transparência, na seriedade e nas contas certas dentro da nossa cidade”, prometeu Pedro Duarte, aludindo, antes, à herança dos executivos de Rui Rio e Rui Moreira.

No entanto, o candidato da coligação “Porto Somos Nós” quer fazer melhor que os seus antecessores ao liderar a voz da região e afirmar a cidade no contexto nacional.

“Comigo a presidente da câmara do Porto, haverá um líder no Porto com dimensão nacional. Quando o presidente da Câmara do Porto fala, o país vai ter de ouvir”, sentenciou.

Para que isso aconteça, e sabendo que as mais recentes sondagens o colocam muito próximo do candidato socialista na intenção de voto para 12 de outubro, Pedro Duarte apelou ao “voto útil” lembrando que todo “o voto que vá para outros lados está a ajudar ao regresso do velho PS para gerir a cidade do Porto”, alertou.

Ao lado de Pedro Duarte durante a apresentação do programa eleitoral esteve José Pedro Aguiar Branco, na qualidade de “amigo e cidadão”. Coube ao também presidente da Assembleia da República a intervenção de abertura na sede de campanha da candidatura, na Avenida dos Aliados, no centro da cidade, o mesmo espaço que serviu de sede de campanha de Rui Moreira.