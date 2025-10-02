Menu
Sondagem coloca Alexandra Leitão à frente de Carlos Moedas em Lisboa, mas em empate técnico

02 out, 2025 - 20:18 • Diogo Camilo

Estudo de opinião é o primeiro a colocar a candidata do PS à frente do atual autarca. Coligação "Viver Lisboa" surge com 36% das intenções de voto, contra 35% da coligação "Por ti, Lisboa". Chega tem 12% e a CDU 8%.

A+ / A-

Alexandra Leitão surge à frente de Carlos Moedas pela primeira vez numa sondagem para a Câmara Municipal de Lisboa, mas os dois candidatos continuam em empate técnico.

O inquérito do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica, para RTP, Antena 1 e Público coloca a candidata da coligação "Viver Lisboa", de PS, Livre, BE e PAN, com 36%, contra 35% de Carlos Moedas, da coligação "Por ti, Lisboa", de PSD, CDS e IL.

A amostra de 1.066 inquiridos tem uma margem de erro de aproximadamente 2,9% e foi recolhida entre os dias 27 e 29 de setembro.

Atrás de Alexandra Leitão e Carlos Moedas surge o candidato do Chega, Bruno Mascarenhas, com 12%, e o da CDU, João Ferreira, com 8%, já depois da distribuição de 11% de indecisos.

Estes resultados significam que as duas coligações de PS e PSD ficariam com 6 a 8 deputados, enquanto Chega teria dois e CDU um ou dois.

A sondagem é a segunda em dois dias a colocar Alexandra Leitão e Carlos Moedas em empate técnico, depois do inquérito do ICS-ISCTE para a SIC e Expresso ter colocado o candidato do PSD com 36% e a do PS com 35%. Nesta, o Chega tem 16% e a CDU 6%.

Saiba Mais
