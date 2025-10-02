Menu
Tribunal Constitucional: Juízes renunciaram por "exceder" o mandato sem o Parlamento nomear substitutos

02 out, 2025 - 12:30 • Susana Madureira Martins , João Pedro Quesado

Tribunal admite "demora acrescida" na decisão de recursos. Enquanto Teles Pereira foi nomeado para o Tribunal Constitucional em julho de 2015, Gonçalo de Almeida Ribeiro foi nomeado em julho de 2016.

A+ / A-

A renúncia de dois juízes conselheiros do Tribunal Constitucional no espaço de uma semana deve-se apenas ao facto de os nove anos para os quais foram nomeados já terem terminado, assegura à Renascença o principal tribunal português. A Assembleia da República ainda não designou os novos juízes.

"Os dois juízes que renunciaram já haviam excedido o período para o qual haviam sido designados, sem que a Assembleia da República tivesse procedido à designação dos novos juízes", afirma o Tribunal Constitucional, sublinhando que, "no caso do Juiz Conselheiro Teles Pereira, aquele período de nove anos terminou em julho de 2024".

O Tribunal admite que a situação é "indesejável", mas garante que "não põe em causa o regular funcionamento do Tribunal Constitucional". Contudo, adianta que "a ausência de dois juízes poderá, eventualmente, contribuir para uma demora acrescida, uma vez que há menos dois juízes a quem esses recursos [de processos noutros tribunais] podem ser distribuídos para o desempenho das funções processuais de relator".

Enquanto Teles Pereira foi nomeado para o Tribunal Constitucional em julho de 2015, Gonçalo de Almeida Ribeiro foi nomeado em julho de 2016. Apesar dos nove anos de mandato definidos na lei, os juízes apenas cessam funções "com a posse do novo juiz designado para o respetivo lugar", mas podem "renunciar ao cargo" antes.

"O Tribunal Constitucional não é parte interveniente no processo de designação dos respetivos juízes, sendo a mesma da exclusiva responsabilidade da Assembleia da República e, portanto, dos partidos que a compõem", aponta a instituição, questionada sobre possíveis diligências junto do Parlamento para acelerar a eleição de novos juízes, "sendo o decurso dos mandatos de vários juízes facto público e regularmente aflorado na própria comunicação social".

O juiz conselheiro José António Teles Pereira renunciou esta quarta-feira às funções no Tribunal Constitucional, juntando-se a Gonçalo de Almeida Ribeiro — que tinha anunciado a renúncia já a 24 de setembro. O Tribunal funciona, assim, com 11 juízes até serem eleitos novos membros pelo Parlamento.

A juíza Joana Fernandes Costa, eleita juíza conselheira também em julho de 2016, viu os nove anos do mandato para o qual foi designada terminar em julho deste ano, aguardando também a substituição.

