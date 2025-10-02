Ventura e o sonho de fazer do Algarve o "laboratório" do Chega

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O Chega desce no território e sente-se imediatamente a subida no apoio. Esta quinta-feira os astros alinharam-se: a campanha passou pelos sítios onde se sente mais confortável e André Ventura voltou. Os ingredientes estavam na bancada, era só aproveitá-los. O dia começou no Alentejo, local fértil para o discurso do Chega, direcionado especialmente ao abandono do interior e aos problemas com a comunidade cigana. Pouco passava das 11h00, quando André Ventura, o líder incontestável do partido e figura do qual o Chega depende, chegou ao Largo da Câmara, em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Não foi por muito, mas o Chega venceu neste concelho nas legislativas de 18 de maio, o que alimenta a esperança de converter o resultado nas autárquicas de 12 de outubro, e, com isso, eleger uma das primeiras autarcas da história do partido. Um grupo de jovens gritava: "Sou, do Chega eu sou, a todo o lado eu vou, só para te ver ganhar", com a mesma melodia de um cântico de apoio à seleção nacional. As bandeiras brancas iam pintalgando o coração da cidade alentejana. O entusiasmo multiplicou-se quando chegou André Ventura. Primeiro, porque acontece sempre que chega a uma ação de campanha, segundo, porque há mais de 48 horas que estava ausente. E explicou - quando questionado pelos jornalistas - o que o afastou do frenesim político em plena campanha eleitoral. "Houve uma razão de natureza pessoal e familiar. Também sou humano, também tenho família. O tempo não espera e há momentos na vida em que temos de fazer escolhas", afirmou, na primeira justificação clara do partido para a ausência do líder nos primeiros dois dias de campanha oficial. Debaixo do calor tórrido do Alentejo, Ventura começou por explicar que foram os "problemas de despovoamento, violência e segurança" que o trouxeram a Reguengos de Monsaraz. De seguida passou a um tema que tem explicado o sucesso eleitoral do Chega nesta região: "O Chega não tem nada contra nenhuma minoria, mas os ciganos não se estão a portar bem em Portugal".

O líder do partido quer eleger autarcas "sem medo" e que "cortem os subsídios que têm de cortar" ou de "reforçar o policiamento" para evitar que as pessoas "vivam com medo". A arruada prosseguiu, numa volta à praça que ia sendo interrompida por entradas em cafés e cumprimentos a quem por ali procurava uma sombra para ter uma folga fugaz do calor. Viana do Alentejo e o "muro" contra a esquerda A caravana do Chega seguiu de chofre para Viana do Alentejo, também no distrito de Évora. Foi lá que voltou a ser recebido por algumas dezenas de pessoas que pareciam as mesmas que estavam em Reguengos (e algumas eram). André Ventura voltou a fazer uma curta arruada, entrou numa olaria e, arregaçou as mangas da camisa, limpou as mãos e meteu-as na massa. Durante alguns minutos, esteve com o oleiro a trabalhar num pequeno pote e ainda levou algumas ofertas, numa mini-ação planeada por Rui Cardoso, deputado e candidato à Câmara de Viana do Alentejo.

Com tempo para uma curta pausa no Café Central, André Ventura entrou para cumprimentar os vianenses, e já que o calor apertava, bebeu uma cerveja gelada com o candidato. No exterior, subiu a um palco improvisado para apelar ao voto, falou num "caminho" e disse que ele se constrói contra a esquerda. "Estamos a varrer tudo o que é a CDU e PS do Alentejo, tudo para a rua. Somos o muro contra a esquerda e extrema-esquerda", atira o líder do Chega. Foi contra as "promessas falsas" e com o argumento de que muitos jovens que tiveram de sair do concelho (atualmente liderado pela CDU) que pediu "uma oportunidade", tal como tem repetido para mostrar que é a terceira via, além do PS e PSD. A caravana voltou a descer, mais para sul.