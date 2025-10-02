Ventura e o sonho de fazer do Algarve o "laboratório" do Chega

02 out, 2025 - 23:22 • Tomás Anjinho Chagas
O Chega desce no território e sente-se imediatamente a subida no apoio. Esta quinta-feira os astros alinharam-se: a campanha passou pelos sítios onde se sente mais confortável e André Ventura voltou. Os ingredientes estavam na bancada, era só aproveitá-los.
O dia começou no Alentejo, local fértil para o discurso do Chega, direcionado especialmente ao abandono do interior e aos problemas com a comunidade cigana. Pouco passava das 11h00, quando André Ventura, o líder incontestável do partido e figura do qual o Chega depende, chegou ao Largo da Câmara, em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.
Não foi por muito, mas o Chega venceu neste concelho nas legislativas de 18 de maio, o que alimenta a esperança de converter o resultado nas autárquicas de 12 de outubro, e, com isso, eleger uma das primeiras autarcas da história do partido.
Um grupo de jovens gritava: "Sou, do Chega eu sou, a todo o lado eu vou, só para te ver ganhar", com a mesma melodia de um cântico de apoio à seleção nacional. As bandeiras brancas iam pintalgando o coração da cidade alentejana.
O entusiasmo multiplicou-se quando chegou André Ventura. Primeiro, porque acontece sempre que chega a uma ação de campanha, segundo, porque há mais de 48 horas que estava ausente. E explicou - quando questionado pelos jornalistas - o que o afastou do frenesim político em plena campanha eleitoral.
"Houve uma razão de natureza pessoal e familiar. Também sou humano, também tenho família. O tempo não espera e há momentos na vida em que temos de fazer escolhas", afirmou, na primeira justificação clara do partido para a ausência do líder nos primeiros dois dias de campanha oficial.
Debaixo do calor tórrido do Alentejo, Ventura começou por explicar que foram os "problemas de despovoamento, violência e segurança" que o trouxeram a Reguengos de Monsaraz. De seguida passou a um tema que tem explicado o sucesso eleitoral do Chega nesta região: "O Chega não tem nada contra nenhuma minoria, mas os ciganos não se estão a portar bem em Portugal".
O líder do partido quer eleger autarcas "sem medo" e que "cortem os subsídios que têm de cortar" ou de "reforçar o policiamento" para evitar que as pessoas "vivam com medo".
A arruada prosseguiu, numa volta à praça que ia sendo interrompida por entradas em cafés e cumprimentos a quem por ali procurava uma sombra para ter uma folga fugaz do calor.
A caravana do Chega seguiu de chofre para Viana do Alentejo, também no distrito de Évora. Foi lá que voltou a ser recebido por algumas dezenas de pessoas que pareciam as mesmas que estavam em Reguengos (e algumas eram).
André Ventura voltou a fazer uma curta arruada, entrou numa olaria e, arregaçou as mangas da camisa, limpou as mãos e meteu-as na massa. Durante alguns minutos, esteve com o oleiro a trabalhar num pequeno pote e ainda levou algumas ofertas, numa mini-ação planeada por Rui Cardoso, deputado e candidato à Câmara de Viana do Alentejo.
Com tempo para uma curta pausa no Café Central, André Ventura entrou para cumprimentar os vianenses, e já que o calor apertava, bebeu uma cerveja gelada com o candidato.
No exterior, subiu a um palco improvisado para apelar ao voto, falou num "caminho" e disse que ele se constrói contra a esquerda. "Estamos a varrer tudo o que é a CDU e PS do Alentejo, tudo para a rua. Somos o muro contra a esquerda e extrema-esquerda", atira o líder do Chega.
Foi contra as "promessas falsas" e com o argumento de que muitos jovens que tiveram de sair do concelho (atualmente liderado pela CDU) que pediu "uma oportunidade", tal como tem repetido para mostrar que é a terceira via, além do PS e PSD.
A caravana voltou a descer, mais para sul.
Foi no Algarve que terminou o dia de campanha, em crescendo. Quando chegou ao centro de Portimão, pouco depois das 18h00, uma enchente estava à sua espera. "Ventura vai em frente, tens aqui a tua gente", cantavam em uníssono.
A região é um alvo claro do partido: em 2024 e 2025 o Chega venceu no distrito de Faro, deixando os dirigentes a salivar para as eleições autárquicas de dia 12 de outubro. Há uma oportunidade de governar, mesmo que localmente.
Depois de ser recebido como uma autêntica popstar, por entre bombos, beijinhos, apertos de mão e selfies, Ventura até foi levado em braços rua abaixo durante uma parte da arruada. Portimão já tinha sido uma das maiores arruadas do Chega nas legislativas de maio.
André Ventura elogiou a "massa humana" e o entusiasmo, e antevê uma "grande vitória no Algarve". Apesar de não querer comprometer-se com o número de presidentes de câmara que quer eleger, o líder do Chega insiste com a estratégia de "transformar o resultado das legislativas".
Além do fim em si mesmo, há uma intenção clara de André Ventura: mostrar que o Chega não serve só para protestar, também serve para governar.
O líder do Chega projeta: "O Algarve será talvez o grande laboratório do Chega a nível nacional", e explica que isso pode permitir "mostrar que sabe governar bem, sem os vícios que o sistema tem".
Com a fasquia alta, André Ventura aposta forte no Algarve, onde vai ter duas novas ações de campanha esta sexta-feira, em Albufeira e em Faro. Objetivo? Fazer da região o novo "Venturistão".