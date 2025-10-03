Arruada junta Moedas e Mariana Leitão em Lisboa contra "esquerda radical"

03 out, 2025 - 19:43 • Catarina Severino Alves
No quarto dia de campanha para as eleições autárquicas, Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal (IL), participou na arruada da Coligação "Por ti, Lisboa" (PSD, CDS-PP e IL), ao lado do cabeça-de-lista, Carlos Moedas. Para a líder liberal, a candidatura é a alternativa a uma "frente de esquerda que cada vez se apresenta como mais radical".
Entre olhares curiosos, cumprimentos e breves conversas com os lisboetas, os dois políticos encabeçaram a comitiva que percorreu o caminho desde o Campo Pequeno até ao Saldanha. Por um lado, houve quem fosse menos recetivo, por outro, quem relevasse que ia votar na candidatura "Por ti, Lisboa".
Nas eleições autárquicas de 2021, a Iniciativa Liberal não apoiou a coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), liderada por Carlos Moedas. Este ano, a decisão foi diferente.
Questionada pelos jornalistas se esta era uma estratégia para garantir vereadores liberais na Câmara Municipal de Lisboa, Mariana Leitão afirmou que a opção "não tem absolutamente nada a ver com cargos", mas sim com ideias e propostas.
O principal objetivo, explica Leitão, é "conseguir que propostas liberais também singrem em Lisboa" e garantir que a cidade "não fica entregue a uma frente de esquerda radical (...) que tem uma obsessão ideológica contra os privados".
"Prefere estigmatizar em vez de poder contar com eles, isso aconteceu em inúmeros setores estruturantes da nossa sociedade - a saúde, a educação, a habitação", acrescentou.
Sobre como é que a Iniciativa Liberal decidiu onde ia apresentar candidatura própria e onde ia coligar-se com o PSD, a líder da IL explicou que foi feita uma "avaliação muito criteriosa de todas as situações".
"Tem muito a ver com darmos resposta a cada uma das realidades, as realidades são todas distintas, têm todas as suas próprias características sociais, económicas, políticas e, portanto, não há desfasamento de nenhum discurso", afirmou.
A meio caminho, surgiu também o tema do programa eleitoral, que Carlos Moedas garantiu estar "todo publicado".
Questionado sobre quando é que a totalidade do programa iria ser conhecida, Moedas respondeu que as “15 medidas” apresentadas “já estão em concretização”.
“Eu apresentei o meu programa antes da minha oponente [Alexandra Leitão, do PS] e nunca ninguém lhe perguntou por que é que - como aquela que quer, parece ou pelo menos deveria apresentar o programa muito mais cedo do que eu - não o fez”, acrescentou em declarações aos jornalistas, ao lado de Mariana Leitão.
O autarca de Lisboa e recandidato a novo mandato reconhece algumas queixas dos munícipes, mas justifica que não conseguiu resolver todos os problemas da cidade porque não tinha uma maioria.
“As pessoas sentem que eu tive dificuldades, porque realmente não tive uma maioria”, notou, aproveitando para apelar ao voto dos lisboetas. "Precisamos de votos para ter condições de governabilidade".
Neste sentido, Moedas notou ainda a importância da Iniciativa Liberal, considerando que o partido tem “uma visão fresca”.
Sobre as sondagens, Moedas aponta que sempre teve uma "vida difícil na política". "Conquistei tido passo a passo e, portanto, as sondagens não me dizem nada."