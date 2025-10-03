Arruada junta Moedas e Mariana Leitão em Lisboa contra "esquerda radical"

No quarto dia de campanha para as eleições autárquicas, Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal (IL), participou na arruada da Coligação "Por ti, Lisboa" (PSD, CDS-PP e IL), ao lado do cabeça-de-lista, Carlos Moedas. Para a líder liberal, a candidatura é a alternativa a uma "frente de esquerda que cada vez se apresenta como mais radical". Entre olhares curiosos, cumprimentos e breves conversas com os lisboetas, os dois políticos encabeçaram a comitiva que percorreu o caminho desde o Campo Pequeno até ao Saldanha. Por um lado, houve quem fosse menos recetivo, por outro, quem relevasse que ia votar na candidatura "Por ti, Lisboa". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nas eleições autárquicas de 2021, a Iniciativa Liberal não apoiou a coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), liderada por Carlos Moedas. Este ano, a decisão foi diferente. Questionada pelos jornalistas se esta era uma estratégia para garantir vereadores liberais na Câmara Municipal de Lisboa, Mariana Leitão afirmou que a opção "não tem absolutamente nada a ver com cargos", mas sim com ideias e propostas.

O principal objetivo, explica Leitão, é "conseguir que propostas liberais também singrem em Lisboa" e garantir que a cidade "não fica entregue a uma frente de esquerda radical (...) que tem uma obsessão ideológica contra os privados". "Prefere estigmatizar em vez de poder contar com eles, isso aconteceu em inúmeros setores estruturantes da nossa sociedade - a saúde, a educação, a habitação", acrescentou. Sobre como é que a Iniciativa Liberal decidiu onde ia apresentar candidatura própria e onde ia coligar-se com o PSD, a líder da IL explicou que foi feita uma "avaliação muito criteriosa de todas as situações". "Tem muito a ver com darmos resposta a cada uma das realidades, as realidades são todas distintas, têm todas as suas próprias características sociais, económicas, políticas e, portanto, não há desfasamento de nenhum discurso", afirmou. Moedas garante que programa eleitoral está "todo publicado" A meio caminho, surgiu também o tema do programa eleitoral, que Carlos Moedas garantiu estar "todo publicado".