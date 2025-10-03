Chega do Porto apresenta "Lei Bonfim" para controlar atestados de residência

"Nós queremos impor regras". afirma Côrte-Real, que defende que "a proposta Bonfim, é também a proposta do bom senso". A lei quer, "de forma muito clara e objetiva", garantir a legalidade ao "aumentar o número de testemunhas de duas para três", assim como criar critérios "que permitam que a Junta veja que, se num imóvel se está a exceder um número de pessoas definido, não se possa passar mais atestados ou tenha a possibilidade de os recusar".

Numa ação de campanha na Junta de Freguesia do Bonfim, o candidato autárquico utilizou a situação "que hoje vivemos na freguesia do Bonfim" para denunciar que a lei atual obriga "os presidentes de junta e os seus executivos a passar atestados de residência que muitas vezes se sabe que são mentira" , realidade que permite que os autarcas "sejam em muitos momentos cúmplices de redes de máfias que querem explorar a vida humana ".

O candidato do partido Chega à Câmara Municipal do Porto, Miguel Côrte-Real , apresentou esta sexta-feira a "Lei Bonfim" , uma proposta para "repor justiça" face a uma situação que diz ser "claramente irregular" na imigração.

O Chega quer "uma transferência de competências" para as juntas de freguesia para "iniciar processos de fiscalização" para poder "garantir que as pessoas podem viver com dignidade e para garantir que redes de máfia e tráfico humano não vivam hoje à conta da nossa lei".

"A polícia não é obrigada a entrar em casa das pessoas. A polícia não fica com o direito de entrar e inspecionar. A pessoa que vem pedir o atestado é que, se mora lá, não terá problema nenhum dizer-lhe, 'sim senhor, eu moro aqui, há condições, venha aqui ver'", explica Miguel Côrte-Real, que realça que "onde houver condições mínimas de dignidade, nós queremos que as pessoas possam lá estar".

Questionado pelos jornalistas sobre dados divulgados pela Procuradoria-Geral da República que apontam para uma diminuição dos processos de imigração ilegal, Côrte-Real diz que "essas estatísticas são oxigénio dos burocratas. As nossas estatísticas são falar com os presidentes Junta, e falando com qualquer presidente Junta, percebemos que isto é um problema".

O representante autárquico do Chega no Porto refere que o partido já tentou, na Assembleia da República, "discutir a problemática", mas que as propostas "foram recusadas e não aprovadas pelo PS e pelo PSD".

O líder do partido, André Ventura, já esteve no Bonfim, onde se reuniu "com o presidente da Junta do Bonfim e com o executivo para discutir a problemática. Portanto nós temos estado ativos na tentativa de resolver este problema", afirma o candidato portuense.

No Porto, a campanha do Chega diz querer defender "pequenas soluções tragam grandes mudanças", remata Miguel Côrte-Real.