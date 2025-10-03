Entre apoio e contestação, Pizarro em campanha para "lutar por cada voto"

Manuel Pizarro levou a sua campanha eleitoral aos bairros Monte da Bela e Bairro do Falcão, em Campanhã, no final da tarde desta sexta-feira. O candidato socialista à Câmara do Porto sente-se satisfeito com o apoio que tem sentido dos portuenses: "nunca fiz uma campanha com tanto apoio como esta em toda a cidade, nomeadamente aqui em Campanhã, onde as pessoas reconhecem que nós podemos fazer a diferença".

Pizarro diz encarar o empate com o social-democrata Pedro Duarte, apontado pelas sondagens, com "a humildade de quem sabe que no Porto é sempre preciso lutar por cada voto", e que os portuenses "saberão escolher entre alguém que quer ser representante do Governo no Porto e alguém que quer representar os portugueses".

Durante a ação de campanha, ao final da tarde pelas ruas do Bairro da Monte Bela, o candidato do movimento "À Moda do Porto" deparou-se com uma voz de contestação.

"Só se lembram dos bairros quando vêm fazer campanha" diz um morador, que contesta as más condições dos edifícios, e fala da ameaça de encerramento do centro cultural do bairro, um espaço que diz que são os moradores que estão a lutar para manter "do próprio bolso".