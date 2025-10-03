Montenegro espera que PSD tenha vitória como "uma onda à moda da Nazaré"

Luís Montenegro avisou que não consegue nesta campanha ir a todos os 308 municípios para apoiar as candidaturas do PSD, mas esta sexta-feira, depois do Conselho de Ministros em Lisboa, o líder do PSD tirou a gravata e a primeira paragem da campanha foi na Nazaré.

"É para mim muito reconfortante regressar à Nazaré e sentir que a onda está a crescer. Sentir que estamos em direção a formar uma grande onda, uma onda à moda da Nazaré, para podermos vencer as próximas eleições autárquicas e devolver a liderança desta autarquia ao PSD", disse Luís Montenegro.

O discurso é feito já num hotel onde a caravana vai almoçar, e o líder do PSD e primeiro-ministro recebe do candidato uma pasta com todos os pedidos para o concelho. Antes, foi feito um pequeno percurso, em passo apressado, um quarteirão à beira-mar.

Depois do almoço, é hora de entrar no carro, mais 200 quilómetros até Valongo. O candidato Hélio Rebelo avisa os apoiantes que os discursos vão ser sucintos.

“De uma forma muito rápida, porque o nosso presidente do PSD ainda tem que ajudar muitos companheiros nossos a ganhar as câmaras municipais deste distrito”, avisa Hélio Rebelo.