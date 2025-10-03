Menu
Montenegro espera que PSD tenha vitória como "uma onda à moda da Nazaré"

03 out, 2025 - 23:36 • Manuela Pires

O líder do PSD regressou à campanha, depois de dois dias na Dinamarca. Visitou esta sexta-feira cinco concelhos, da Nazaré até Gondomar onde o PSD quer tirar as câmaras ao Partido Socialista.

Luís Montenegro avisou que não consegue nesta campanha ir a todos os 308 municípios para apoiar as candidaturas do PSD, mas esta sexta-feira, depois do Conselho de Ministros em Lisboa, o líder do PSD tirou a gravata e a primeira paragem da campanha foi na Nazaré.

"É para mim muito reconfortante regressar à Nazaré e sentir que a onda está a crescer. Sentir que estamos em direção a formar uma grande onda, uma onda à moda da Nazaré, para podermos vencer as próximas eleições autárquicas e devolver a liderança desta autarquia ao PSD", disse Luís Montenegro.

O discurso é feito já num hotel onde a caravana vai almoçar, e o líder do PSD e primeiro-ministro recebe do candidato uma pasta com todos os pedidos para o concelho. Antes, foi feito um pequeno percurso, em passo apressado, um quarteirão à beira-mar.

Depois do almoço, é hora de entrar no carro, mais 200 quilómetros até Valongo. O candidato Hélio Rebelo avisa os apoiantes que os discursos vão ser sucintos.

“De uma forma muito rápida, porque o nosso presidente do PSD ainda tem que ajudar muitos companheiros nossos a ganhar as câmaras municipais deste distrito”, avisa Hélio Rebelo.

Na agenda deste dia ainda está Paços de Ferreira, Lousada e já depois das 21h00 o jantar-comício em Gondomar.

Todos estes concelhos do Distrito do Porto são liderados pelo Partido Socialista, onde os presidentes estão em fim de mandato, e o PSD espera que a mudança no PS possa beneficiar os social-democratas.

Luís Montenegro pede empenho e que as autarquias andem a uma velocidade igual à do Governo.

É possível e desejável que nós não percamos neste território o embalo, a pedalada que nós temos mostrado no Governo do país”, pede o primeiro-ministro.

Em Lousada, os apoiantes esperam quase uma hora por Luís Montenegro, já está escuro, mas todos ficaram para ouvir o primeiro-ministro garantir que se Lionel Vieira, que se candidata pela quarta vez, vencer a Câmara de Lousada, o Governo vai dar um ajuda.

“Nós não olhamos à cor política dos municípios para ajudar as populações. O que muitas vezes acontece é que à frente dos municípios podem não estar as pessoas indicadas para aproveitar um Governo que olha a todos por igual”, diz o primeiro-ministro a fechar o comício em Lousada, que se realizou ao lado da câmara municipal e na rua da sede do Partido Socialista.

