Nuno Melo afasta responsabilidade no caso dos aviões israelitas nas Lajes

Nuno Melo rejeita responsabilidades e diz que o Ministério da Defesa Nacional não tem nada a ver com o "erro processual" no caso dos aviões norte-americanos vendidos a Israel que fizeram escala na Base das Lajes, nos Açores. “Terá havido uma questão processual que está identificada e não teve nenhuma origem na Defesa Nacional, ao contrário do que fomos ouvido ao longo do dia”, disse esta sexta-feira o ministro da Defesa, em declarações aos jornalistas, à margem de uma ação de campanha autárquica do CDS, na Covilhã.

Nuno Melo diz que a comunicação social deve pedir explicações para o caso "noutro lado". “O senhor primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros já disseram tudo sobre esse assunto. Há uma questão processual que está identificada que não teve origem na Defesa Nacional. Eu só posso falar com aquilo que diz respeito à Defesa Nacional e aquilo que me questiona não tem a ver com a Defesa Nacional”, salientou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) garante que haverá "apuramento de responsabilidades e modificação de procedimentos" para evitar novas falhas. Questionado sobre a necessidade de mais esclarecimentos, Nuno Melo remeteu mais explicações para o gabinete do seu colega de Governo, Paulo Rangel. “Eu não tenho que responder pelo ministro Paulo Rangel, que é um político muitíssimo experiente e dirá a propósito o que tenha de ser dito. Eu sou o ministro da Defesa Nacional e está esclarecido pelo primeiro-ministro e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros que a questão processual que foi identificada não tem nada que ver com a Defesa Nacional”, afirmou. “Falo muitas vezes com o MNE. A questão está esclarecida. Não tem nada que ver com a Defesa Nacional, o que me provoca até um sorriso eu ver que sou estrela de cartaz de tanto comentário noticioso sobre aquilo que não aconteceu, não deixa de ser esclarecedor acerca de muito mais”, frisou o ministro Nuno Melo.