  • Noticiário das 3h
  • 03 out, 2025
Em Destaque
Passos Coelho veio à campanha avisar que quem "varre" os críticos acaba "numa trincheira estreita"

03 out, 2025 - 00:30 • Manuela Pires

Antigo primeiro-ministro participou num jantar da candidatura de Suzana Garcia à Câmara da Amadora e disse esperar que a sua presença "possa ser, de uma maneira ou outra, um amuleto”. Manuel Luís Goucha apresentou Passos como o "desejado".

Assim que pegou no microfone, Manuel Luis Goucha avisou esta quinta-feira à noite, na concelho da Amadora, que ia falar durante pouco tempo porque a estrela da noite estava ali ao lado. O apresentador da TVI, sem meias palavras, considerou que o Pedro Passos Coelho é o "desejado".

“Se eu tivesse que cognominar Pedro Passos Coelho, seria o desejado”, disse Manuel Luís Goucha, que conseguiu um grande aplauso dos apoiantes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Pedro Passos Coelho já tinha explicado aos jornalistas que decidiu aceitar o convide de Suzana Garcia porque também ele foi candidato à Câmara da Amadora, em 1997, e nesse ano conseguiu o melhor resultado para o PSD. Garante que está fora da vida política, mas no discurso, de improviso, deixou muitos recados e avisos à candidata e também ao PSD.

E não foi meigo para o PSD. Passos Coelho referiu que um partido só é grande se contar com todos e usou o exemplo de Helena Lopes da Costa, que estava na sala, para dizer que nunca foi sua apoiante, “mas isso nunca foi um problema, não é verdade”.

“O respeito que devemos uns aos outros, às convicções que cada um tem, àquilo que quer fazer, é essencial para ter um partido grande”, referiu o antigo primeiro-ministro, acrescentando que quem anda a enxotar os críticos vai acabar numa trincheira.

“Todos aqueles que andam nas trincheiras a varrer os que não gostam, a enxotar aqueles que acham que lhes podem trazer problemas, acabam numa trincheira cada vez mais estreita e pequenina. E isso não vale a pena. Isso não vale nada”, disse Passos Coelho.

Passos deixa recados às lideranças políticas

Mas o antigo primeiro-ministro trazia mais mensagens na manga para as lideranças políticas, garantindo que só quem sabe o que quer pode dar confiança e ter o respeito das pessoas: “Ninguém se põe atrás a fazer força por alguém que não sabe para onde vai, que está com medo de olhar para trás a ver para onde é que as pessoas quererão ir."

"Se estamos à espera de saber para onde é que as pessoas vão, as pessoas têm a certeza de que não têm a liderança de que se precisa", avisou.

O antigo primeiro-ministro disse esperar que desta vez Suzana Garcia consiga um melhor resultado do que ele em 1997, porque “tem uma boa candidata para este efeito e eu espero que a minha presença aqui possa ser, de uma maneira ou outra, um amuleto”.

Para Suzana Garcia, Pedro Passos Coelho deixou a sugestão para que nunca desista das ideias que defende, mesmo se não tiver o apoio do PSD ou no Governo.

“Eu já estive no Governo, já enfrentei muitas situações dessas e sempre tive respeito por aqueles que sabem o que querem e que querem seguir um caminho diferente dos outros. Portanto, se alguém no PSD se aborrecer consigo por causa disso, há coisas mais importantes. O importante é que se sinta preparada para, nesta mudança de ciclo. No entanto, sublinhou que tal não significa que os políticos tenham de andar “atrás daquilo que as pessoas querem”.

Para as mais de 200 pessoas que participaram no jantar na Brandoa, Pedro Passos Coelho deixou ainda um outro aviso afirmando que as pessoas só confiam e respeitam os políticos que sabem o que querem e para onde vão.

“Quem é líder não é um tirano, não tem de se impor a todos, mas tem de dizer o que é que quer e para onde é que vai. É isso que vale a pena. As pessoas só respeitam os políticos que querem alguma coisa”, concluiu o antigo líder do PSD que foi o mais solicitado para tirar selfies.

