PSD espera que "não seja o Pai Natal a trazer a composição do Tribunal Constitucional"

Depois de o Tribunal Constitucional admitir à Renascença que a recente renúncia de dois juízes do Palácio Ratton é uma situação "indesejável” e que poderá, “eventualmente, contribuir para uma demora acrescida” nos trabalhos do tribunal, o líder parlamentar e secretário-geral do PSD, Hugo Soares, diz ter a "convicção” que o problema irá ser resolvido pelo Parlamento nas “próximas semanas”.

Durante uma ação de campanha do PSD, na Nazaré, no âmbito das eleições autárquicas, Hugo Soares disse que, “em conjunto com os demais grupos parlamentares que podem compor as maiorias necessárias para a eleição”, deverá ser possível “proceder ao agendamento da eleição para que o Tribunal possa ter a sua composição conforme determina a lei”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Questionado se a eleição dos dois juízes em falta poderá acontecer antes da discussão da proposta de Orçamento do Estado (OE) ou mais perto de dezembro, Hugo Soares ironizou, respondendo esperar que “seja bem antes do Natal e que não seja o Pai Natal a trazer a composição do Tribunal Constitucional”.

Reforçando a sua posição, o líder parlamentar do PSD diz que que, “sinceramente, nas próximas semanas podemos ter isso tratado”, tendo em conta que a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional carece de uma votação de dois terços dos deputados à Assembleia da República.

A renúncia de dois juízes conselheiros do Tribunal Constitucional com o intervalo de uma semana deve-se ao facto de os nove anos para os quais foram nomeados já terem terminado, assegurou o principal tribunal português.

A Assembleia da República ainda não designou os novos juízes que irão substituir Teles Pereira e Gonçalo de Almeida Ribeiro, que entretanto, renunciaram ao mandato. "Os dois juízes que renunciaram já haviam excedido o período para o qual haviam sido designados”, esclareceu à Renascença o Tribunal Constitucional.