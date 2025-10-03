Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PARLAMENTO

PSD espera que "não seja o Pai Natal a trazer a composição do Tribunal Constitucional"

03 out, 2025 - 17:04 • Manuela Pires

Em declarações à Renascença, o líder parlamentar do PSD e secretário-geral do partido espera que o Parlamento resolva, “nas próximas semanas”, a eleição dos juízes em falta no Palácio Ratton.

A+ / A-

Depois de o Tribunal Constitucional admitir à Renascença que a recente renúncia de dois juízes do Palácio Ratton é uma situação "indesejável” e que poderá, “eventualmente, contribuir para uma demora acrescida” nos trabalhos do tribunal, o líder parlamentar e secretário-geral do PSD, Hugo Soares, diz ter a "convicção” que o problema irá ser resolvido pelo Parlamento nas “próximas semanas”.

Durante uma ação de campanha do PSD, na Nazaré, no âmbito das eleições autárquicas, Hugo Soares disse que, “em conjunto com os demais grupos parlamentares que podem compor as maiorias necessárias para a eleição”, deverá ser possível “proceder ao agendamento da eleição para que o Tribunal possa ter a sua composição conforme determina a lei”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado se a eleição dos dois juízes em falta poderá acontecer antes da discussão da proposta de Orçamento do Estado (OE) ou mais perto de dezembro, Hugo Soares ironizou, respondendo esperar que “seja bem antes do Natal e que não seja o Pai Natal a trazer a composição do Tribunal Constitucional”.

Reforçando a sua posição, o líder parlamentar do PSD diz que que, “sinceramente, nas próximas semanas podemos ter isso tratado”, tendo em conta que a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional carece de uma votação de dois terços dos deputados à Assembleia da República.

A renúncia de dois juízes conselheiros do Tribunal Constitucional com o intervalo de uma semana deve-se ao facto de os nove anos para os quais foram nomeados já terem terminado, assegurou o principal tribunal português.

A Assembleia da República ainda não designou os novos juízes que irão substituir Teles Pereira e Gonçalo de Almeida Ribeiro, que entretanto, renunciaram ao mandato. "Os dois juízes que renunciaram já haviam excedido o período para o qual haviam sido designados”, esclareceu à Renascença o Tribunal Constitucional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 03 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado