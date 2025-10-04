IL acredita que terá medidas do partido na proposta de Orçamento do Estado

A líder da Iniciativa Liberal disse hoje em Faro que acredita que a proposta de Orçamento de Estado incluirá contributos do partido, que já foram discutidos com o Governo.

A proposta de Orçamento foi aprovada na sexta-feira em Conselho de Ministros e hoje, em Faro, durante uma ação de campanha para as autárquicas de 12 de outubro, Mariana Leitão mostrou-se otimista. .

"Nós falamos diversas vezes com o Governo, tenho muita confiança que algumas delas [propostas] venham a estar no Orçamento do Estado", afirmou Mariana Leitão, aos jornalistas.

"Nós temos uma visão muito clara para o país", disse, remetendo para após a entrega do orçamento uma pronúncia "com maior detalhe", porque o documento ainda não é conhecido.

O Orçamento do Estado é entregue na Assembleia da República na sexta-feira, último dia de campanha para as eleições autárquicas de dia 12 de outubro.