IL desafia líder do PS a demarcar-se dos "atos de vandalismo" pró-Palestina

Fazendo votos de "melhoras ao jovem que ficou gravemente ferido nas manifestações do Rossio", Mariana Leitão acusou os líderes de Bloco, Livre e Chega de promoverem a divisão política no país.

"[Era] uma pergunta que eu gostava de fazer a José Luís Carneiro, considerando exatamente estar coligado em vários sítios, nomeadamente aqui ao lado, em Lisboa", afirmou Mariana Leitão, pouco antes do primeiro jantar-comício do partido na campanha para as autárquicas de 12 de outubro, em Almada, distrito de Setúbal.

"Considerando que em vários municípios estes partidos radicais vão coligados e bem aqui ao lado vão também coligados com o PS", Mariana Leitão questionou "se o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, se revê neste tipo de discursos dos radicais de esquerda ou se, por outro lado, se afasta".

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) desafiou hoje o líder do PS a demarcar-se do que classificou como "atos de vandalismo" pró-Palestina, promovidas por "radicais de esquerda", que resultaram em ferimentos num jovem em Lisboa.

"Mariana Mortágua apelou a manifestações e aquilo a que temos assistido é, de facto, um escalar de atos de vandalismo e de desordem: tivemos linhas de metro ocupadas, estações ocupadas, políticos barricados durante um debate democrático, edifícios vandalizados e estamos de facto aqui a assistir a um escalar destes atos de desordem", referiu, sublinhando estar em causa uma "consequência deste discurso e destes apelos que são feitos".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A coordenadora do Bloco, que está detida em Israel após a interceção de uma flotilha humanitária que se destinava a Gaza, "tem feito apelos sistemáticos a manifestações, tem feito um discurso que acaba por ter como consequência este tipo de desordem", acusou a líder da IL.

"Isto não é aceitável e este tipo de discurso é também, no fundo, apoiado sistematicamente por Rui Tavares", porta-voz do Livre, salientou, considerando que se trata de "uma esquerda radical, que usa, no fundo, o ódio e o desespero" das pessoas.

"Juntamente também com André Ventura [líder do Chega], usam as mesmas as mesmas táticas para dividirem as pessoas", acusou. .

Já a forma como a IL faz política "não é esta", porque este discurso "acaba por simplesmente dividir as pessoas e alimentar-se dessa raiva e desse desespero que vai se vai criando", disse ainda Mariana Leitão.

Esta tarde, um jovem que participava numa manifestação em Lisboa foi eletrocutado ao tentar subir para a parte superior de um comboio, na estação do Rossio.

O jovem era um dos participantes na manifestação a favor dos detidos da flotilha Global Sumud, que percorreu Lisboa esta tarde entre as praças do Martim Moniz e do Rossio.