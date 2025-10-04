Jornal das autárquicas: ases pelos ares, papa milhas e um “CR7 da política”
04 out, 2025 - 02:01 • Redação
Ao quarto dia de campanha para as autárquicas, o líder do PSD entrou em força na caravana do PSD, Carlos Moedas saiu à rua pressionado pelas sondagens. André Ventura foi apelidado de “CR7 da política” no Algarve, Paulo Raimundo marcou “falta” ao líder do Chega e Marisa Matias deu a cara pelo Bloco na ausência de Mariana Mortágua. Na Madeira, o líder do PS falou da polémica em torno da passagem pela base das Lajes de aviões vendidos pelos EUA a Israel também marcou o dia. Ouça as reportagens dos jornalistas da Renascença que estão a acompanhar a campanha de norte a sul do país.
