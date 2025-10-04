Menu
  • Noticiário das 15h
  • 04 out, 2025
Manuel Pizarro considera as obras do Metrobus uma "provocação" à cidade

04 out, 2025 - 14:38 • Ana Fernandes Silva

O candidato socialista à Câmara do Porto reitera as críticas à obra do Metrobus e garante que caso seja eleito o projeto terá de ser reavaliado.

Para Manuel Pizarro a segunda fase da obra do metrobus foi uma "provocação" à cidade do Porto, "porque era sabido que, não estando a primeira fase em funcionamento, havia uma enorme divergência na cidade, em véspera das eleições autárquicas, sobre o traçado que estava decidido para a segunda fase".

O candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara do Porto saúda a Metro do Porto por, nos últimos dias, ter decidido interromper a obra temporariamente, mas ressalva: "no dia em que for eleito presidente da câmara vou exigir que o senhor presidente da Metro e o senhor Ministro das Infraestruturas se sentem à mesa comigo para discutir o que é que vai ser feito à segunda fase do Metro Bus, porque aquilo que nos está projetado não interessa".

Pizarro esclarece que a sua "intenção é rever o traçado da obra para a tornar menos intrusiva para as árvores e para o espaço ciclável da Avenida Boavista".

Questionado sobre a possibilidade de, no futuro, não ser viável uma alteração ao projeto, o candidato socialista mostra-se confiante. "Há sempre soluções na engenharia, na arquitetura e no urbanismo para tornar as coisas possíveis. O que não é possível nem aceitável é obrigar os portuenses a engolirem uma obra que Lisboa nos quer fazer engolir e que é uma obra que não corresponde aos padrões de conforto que ambicionamos para a cidade".

Manuel Pizarro recebeu, este sábado, no Porto, a presidente da Câmara Municipal de Paris, Anne Hidalgo que disse estar pronta para trabalhar com o socialista.

"Espero que ele seja o presidente e que me reserve para a sua primeira visita", sublinhou.

Antes de partirem para o almoço, junto ao Palácio da Bolsa, Anne Hidalgo reafirmou o seu apoio. "Eu sei que juntos nós vamos poder trabalhar. E, realmente, eu acho que o Porto precisa de um presidente como ele, envolvido na vida dos cidadãos".

