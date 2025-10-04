Montenegro diz que oposição não tem motivos para chumbar o Orçamento do Estado

O primeiro-ministro está confiante que a oposição vai viabilizar o Orçamento do Estado que o Governo aprovou em Conselho de Ministros, porque adianta que as propostas da oposição estão “subjacentes à estratégia a ao conteúdo do orçamento”.

À margem de uma ação de campanha eleitoral em Chaves, Luís Montenegro diz mesmo que o Governo já registou as principais preocupações da oposição.

“Já tivemos conversas preparatórias com todos os partidos da oposição no âmbito das quais registamos as principais preocupações”. Questionado sobre se essas preocupações foram incluídas na proposta do Governo, o primeiro-ministro garante que no essencial estão de acordo com a proposta.

“Não vou dizer só incluídas estão subjacentes à estratégia e ao conteúdo do orçamento” conclui.

O documento é entregue na sexta-feira no parlamento, Luís Montenegro diz que as negociações com os partidos terão lugar só depois dessa entrega.

“O diálogo com os partidos iniciar-se-á apenas depois da apresentação na Assembleia da República”, disse.

Luís Montenegro diz ainda que a oposição não terá motivos para rejeitar o Orçamento do Estado tendo em conta o que ouviu dos partidos e a proposta que apresenta contas certas.

“Eu não quero com isto mostrar nenhum tipo de interferência na análise que os partidos vão fazer agora do Orçamento, mas de acordo com aquilo que eu ouvi dos líderes políticos dos principais partidos da oposição, parece-me que a proposta, da maneira como está concebida, que no fundo é plasmar no âmbito da determinação das despesas da administração e também das receitas, não parece que haja razão para estar preocupado ou menos otimista com o apoio que o Parlamento dará a este documento” disse aos jornalistas.

O primeiro-ministro voltou mais uma vez a garantir que o Governo mantém disponibilidade de dialogar com todos os partidos, mas a prioridade será para o PS e o Chega, os únicos que podem garantir a aprovação ou o chumbo do documento.

“Nós temos, como já é público, manifestado disponibilidade para interagir com os principais partidos da oposição, os que têm mais representatividade. Não que não ouçamos também os demais, ouvimos todos os partidos e todos os deputados únicos no Parlamento, mas evidentemente que para a aprovação do Orçamento colaboram sobretudo os que têm mais apresentação”, referiu.

O debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, no parlamento, vai realizar-se nos dias 27 e 28 de outubro e a votação final global está prevista para 27 de novembro.