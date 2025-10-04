No Porto e em Mafra Montenegro avisa para os “falsos” independentes

Luís Montenegro avisou este sábado para os “falsos” candidatos independentes nas eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro, primeiro no Porto e depois no jantar comício em Mafra.

Ao lado de Pedro Duarte, no Palácio dos Correios, nos Aliados, o líder do PSD, sem nunca citar nomes, deixou o alerta dirigido a Filipe Araújo, candidato independente pelo movimento “Fazer à Porto” e que foi recebida com aplausos e assobios pelos apoiantes. “Não somos independentes quando estamos à espera que os partidos nos dêem alguma coisa e, quando não dão, então rumamos para outras paragens” disse Montenegro.

“Os verdadeiros independentes são estes que se juntam a estes três partidos, (PSD, CDS, IL) não são aqueles que saem dos partidos para simular que são independentes” acrescentou Montenegro no almoço na cidade do Porto. Aqui, o PSD tentou, para evitar a divisão do eleitorado à direita, negociar com Filipe Araújo, o vice-presidente de Rui Moreira, mas este recusou todos os convites e avançou com a candidatura independente.

Em Mafra a situação é diferente e o atual presidente da Câmara, Hugo Moreira Luís, eleito pelo PSD, não teve o apoio da direção e vai candidatar-se como independente. A direção do partido escolheu o presidente da assembleia municipal José Bizarro que vai pela primeira vez candidatar-se à câmara de Mafra.

No jantar comício, Luis Montenegro fez questão de sublinhar que há apenas um candidato do PSD que é o "Zé Bizarro".

“É o único candidato do PSD, é o líder de uma candidatura que tem uma cor, tem um símbolo, tem um partido, mas é uma candidatura aberta a acolher todos. E são também acolhidos muitos que não têm preferência partidária. Os verdadeiros independentes” voltou a dizer Luis Montenegro.

O concelho de Mafra é desde 1980 presidido pelo PSD que apenas falhou a primeira eleição autárquica em 1976. Hélder Sousa e Silva renunciou ao cargo o ano passado quando foi eleito eurodeputado, e este ano é candidato a Almada, e foi substituído por Hugo Moreira Luís.

“E eu quero dizer aqui, em Mafra, olhos nos olhos, ao lado do José Bizarro, que independente é aquele que, não tendo partido, vai alinhar-se, vai juntar-se às candidaturas dos partidos.

Independentes não são aqueles que, estando no partido ou nos partidos, não gostando das decisões dos partidos, se apresentam depois como se fossem extra aquilo que são os partidos políticos” conclui Montenegro.

Minutos antes, o candidato tinha também no discurso apelado à unidade do partido e lembrou as mudanças dos últimos meses.

“Houve mudanças, houve até deserções. É nestes momentos difíceis que se mede a força das pessoas e das equipas. Hoje o PSD mostra que está unido e mobilizado para continuar a servir o concelho de Mafra”, disse José Bizarro.