"Tão falso, tão mentiroso, tão absurdo". Nuno Melo diz-se alvo de mentiras sobre aviões nas Lajes

O presidente do CDS-PP e ministro da Defesa, Nuno Melo, reiterou este sábado que o seu Ministério "não tem nada a ver" com os aviões norte-americanos com destino a Israel que fizeram escala nas Lajes e disse-se alvo de mentiras. "Para mim é impressionante que uma notícia que é falsa na substância possa ter feito o seu caminho durante 24 horas, a propósito daquilo que não passa por mim, porque não tem nada que ver com a Defesa Nacional, criando perceções erradas nas pessoas para que, se calhar, no fim do dia se estranhe que os extremismos crescem", reagiu Nuno Melo. Nuno Melo falava à margem de uma ação de campanha em Viseu, enquanto líder do CDS-PP, acompanhando o candidato das eleições autárquicas de 12 de outubro, mas foi abordado na rua, também, enquanto governante.

Nuno Melo referiu-se, nas declarações aos jornalistas, a uma alegada autorização sua da escala de caças F-35 com destino a Israel na Base das Lajes, nos Açores. O Governo esclareceu que a passagem das aeronaves norte-americanas aconteceu sem comunicação prévia ao chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, uma "falha de procedimento", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que disse quer apurar responsabilidades. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, sublinhou este sábado um outro aspeto, o de que "o Governo não interveio em nenhum ato" que possa ser entendido como venda de armamento militar a Israel. "Lutar pela verdade é também, cada vez mais, uma luta pela liberdade e pela democracia, porque as chamadas "fake news", as notícias falsas, distorcem o regime democrático, poluem o debate público, causam um dano terrível e, realmente, ajudam à ascensão dos extremismos", defendeu.

"Uma notícia sobre factos que me eram atribuídos, que nunca pratiquei, sobre competências da Defesa Nacional, que a Defesa Nacional não tem, mas que ainda assim fez o seu caminho, criando essa perceção, que é falsa e levando até a reações", disse. Nuno Melo disse que um pedido de autorização dos aviões para aterrar nas Lajes é algo que "não existe" e "é completamente absurdo". O governante atacou ainda "comentadores de televisão, de referência" a dizer que o ministro da Defesa "tinha autorizado, sem informar outra área da tutela, o envio de caças e isto é tão ridículo, tão falso, tão mentiroso, tão absurdo, que impressiona que a mentira faça um curso tão fácil e que reputados comentadores, em cima dela, tenham prelações de sapiência que os devia envergonhar a todos". "A mentira não pode fazer caminho, não pode criar falsas perceções. O debate público precisa de verdade para que assente na verdade, seja saudável e chegando a palavra, tal e qual é proferida ao destinatário, então a opção dos eleitores seja consciente. Se a verdade é distorcida ou manipulada, o que chega ao destinatário é mentira e isso é absolutamente insuportável em democracia", defendeu.