Ventura rejeita culpa de devolver poder à esquerda em Lisboa ou Porto

A caravana do Chega mantém-se em terreno fácil: Algarve e Alentejo. Têm sido as regiões favoritas dos últimos dias da campanha eleitoral para as autárquicas de dia 12 de outubro.

O carinho com que são recebidos e a inexistência de resistência tornam as ações da campanha fáceis para o partido, que segue André Ventura para onde quer que ele vá.

Este sábado o Chega voltou a contar com centenas de pessoas no Mercado de Olhão. O partido já venceu por duas vezes consecutivas as legislativas no distrito de Faro, resta saber se consegue transformar os votos em Ventura nos votos em candidatos ao poder local.

"Tirar casas" aos "criminosos"

Depois de cumprimentar dezenas de pessoas, que se alinhavam para tirar uma fotografia com ele, André Ventura subiu ao palco, montado de improviso com o mar algarvio de fundo, para prometer - sem explicar como - que quer "tirar" a habitação social a pessoas com cadastro.

O líder do Chega afirmou que isso está a acontecer em 65% das câmaras municipais do país, ainda que não tenha dito de onde vêm esses dados. Mais tarde, na ação de campanha que teve em Beja, explicou que o número é fruto de um "trabalho" feito pelo Folha Nacional, o jornal oficial do partido Chega, e tentou especificar a medida.

"Os titulares de casa pública não podem ser condenados. Há outros países que já o fizeram, não estamos a descobrir a pólvora", defendeu André Ventura.

Questionado sobre a possibilidade desta medida ser injusta para familiares de pessoas condenadas por crime, o presidente do Chega é claro: "É-me indiferente a família do traficante".

O líder do Chega coloca PS e PSD no mesmo saco e acusa os partidos de permitirem situações destas para não perderem votos: "Isto dá-lhes votos", argumenta.

Chega quer "quebrar" domínio autárquico do PS e PSD

Em Beja, durante a tarde de sábado, na visita à Feira "Patrimónios do Sul", estiveram menos apoiantes do Chega, e André Ventura quis apresentar-se como alternativa ao PS e PSD a nível local.

Apesar de já ter dito várias vezes que quer vencer as eleições autárquicas, desta vez disse que o Chega vai ter sempre um bom resultado no dia 12 de outubro.

"O Chega vai ser sempre um dos vencedores da noite eleitoral", começou por dizer, embora tenha reconhecido que parte de "uma base diferente". O partido tem agora 60 deputados e nas legislativas de maio teve mais de 22,5%, mas nas últimas autárquicas, em 2021, só obteve pouco mais de 4% dos votos.

As declarações de André Ventura têm sido ambíguas e pouco claras quando questionado sobre o objetivo do Chega nas eleições do próximo dia 12 de outubro. Já disse diversas vezes que quer "ganhar as eleições", também já falou em eleger presidentes de câmara em metade dos concelhos em que venceu nas legislativas de maio, o que se traduziria em 30 autarquias. Em entrevista à Renascença, o coordenador autárquico falou em 8 ou 10 câmaras.

Em Beja, os jornalistas perguntaram se está preocupado que os votos que o Chega rouba ao PSD possam contribuir para devolver o poder ao PS em algumas autarquias, nomeadamente em em Lisboa ou no Porto. André Ventura diz que isso não lhe pesa na consciência.

"Quando se é um desastre a governar, não se pode atirar as culpas para os outros", começou por atirar, com a mira colocada em Carlos Moedas. "O Chega faz o seu trabalho com um candidato que conhece os dossiers, e vai ter um bom resultado em Lisboa".

Após insistência, sobre isso poder devolver à esquerda o poder autárquico em alguns concelhos, Ventura sentenciou: "O PSD anda a prejudicar o país há 50 anos".

Na passagem do Chega pelo concelho de Beja, teve ainda tempo para brindar com um copo de vinho branco à "vitória do Chega", insistir na ligação do distrito por autoestrada e na eletrificação da linha de comboio.