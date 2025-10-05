Cerimónia do 5 Outubro marcada por símbolos em vez das palavras

Este ano a palavra deu lugar aos símbolos na cerimónia do 5 de Outubro. A implementação da República foi celebrada com o hastear da bandeira na Praça do Município, a revista à parada e o hino nacional, pela banda da GNR, este domingo.

No salão nobre entraram apenas um grupo restrito de convidados, recebidos pelo Presidente da câmara de Lisboa, além dos chefes de Estado e de Governo, compareceram também o presidente da Assembleia da República e representantes de outros órgãos de soberania.

Foram 115 anos de história assinalados em 15 minutos, mas com todo o protocolo e brilho a que têm direito.

Não é a primeira vez que o 5 de Outubro é assinalado sem discursos, também devido à proximidade de eleições. Este domingo seria o último discurso de Marcelo Rebelo de Sousa neste dia.

Impedido de falar no salão nobre, o Presidente da República publicou à mesma hora uma nota onde apela à renovação do compromisso com os valores da República e diz que é preciso estar à altura desses valores na prática política e constitucional.