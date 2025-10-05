CM Porto: Pedro Duarte quer uma "campanha pela positiva" sem "descer ao nível" das acusações dos outros candidatos

O movimento de Pedro Duarte, "O Porto Somos Nós" , saiu à rua este domingo para percorrer a zona da Foz de autocarro. A coligação do Partido Social Democrata com o CDS-PP e com a Iniciativa Liberal escolheu as ruas da Foz para " tentar cobrir todas as zonas da cidade, nomeadamente onde há mais portugueses", refere o candidato Pedro Duarte, que refere que, quando há bom tempo, a Foz é "a zona predileta dos portugueses, e portanto é para nos sentirmos mais próximos de onde estão os portugueses ".

O candidato foi questionado pelos jornalistas sobre críticas deixadas pelo candidato independente Filipe Araújo, que acusou, numa entrevista ao Observador, Pedro Duarte de "não ter caráter". O candidato social-democrata desviou uma resposta direta ao comentário, e disse apenas que "eu não faço política dessa forma, e portanto peço imensa desculpa, mas estamos num nível diferente, eu diria, e eu recuso-me a descer a esse nível".

Apesar do comentário, Pedro Duarte diz que, no caso de vencer as eleições sem maioria absoluta, vai "olhar para todos os vereadores da mesma forma, porque eles estão a representar os portuenses, e nesse sentido vão merecer o meu respeito", salienta o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares.

"Nesta altura, na cidade do Porto, nós temos 10 candidatos veriadores e temos dois candidatos a Presidente de Câmara" observa Pedro Duarte, que aproveita para deixar críticas à candidatura socialista: "o velho PS está de regress à cidade do Porto, com propostas que nos vão levar a um endividamento e um descontrolo das contas públicas".

Duas visões opostas da cidade, como realça o candidato, que critica as propostas de Manuel Pizarro no campo da habitação, medidas que apelam "a uma densificação, que quer trazer mais 100 mil pessoas para viver para o Porto, porque acha que esse é o modelo de crescimento da cidade, que aposta em mais edificação, mais cimento, mais betão, mais confusão, mais caos, mais trânsito".

Em contrapartida, Pedro Duarte acredita que a sua candidatura defende uma aposta "na qualidade de vida das pessoas, em mais espaços verdes, em jardins infantis, em equipamentos desportivos, no fundo num sítio onde nós possamos viver e conviver melhor na nossa cidade".

"Eu vejo até algum desnorte do Partido Socialista", confessa, ao referir que, o encontro de Maneul Pizarro com a Presidente da Câmara de Paris, uma cidade onde está a ser implementada uma política de "desdensificação": "O que aconteceu em Paris nos últimos anos é que perdeu 120 mil habitantes".

"Eu vou continuar a defender as minhas ideias, as minhas propostas e o meu projeto para a cidade" remata Pedro Duarte, que se desmarca de "questões de outra natureza" que os outros candidatos levantam para "tentar e lamear um pouco a campanha", mas garante que "vão ficar a falar sozinhos".