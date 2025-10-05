Mendes diz que episódio dos F-35 nas Lajes "não devia ter acontecido"

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou hoje que o episódio relacionado com a escala de caças F-35 norte-americanos na Base das Lajes com destino a Israel "não devia ter acontecido". Em declarações à Lusa, por telefone, a partir de Paris, onde se encontra em pré-campanha para as eleições presidenciais de Janeiro de 2026, Marques Mendes comentou este episódio dizendo que "aquilo que aconteceu não devia ter acontecido". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Afirmando basear-se na declaração oficial feita pelo executivo de Luís Montenegro, Mendes afirmou que "não houve qualquer autorização do Governo português" para a escala, nos Açores, das três aeronaves que os Estados Unidos da América venderam a Israel. "Acho bem que esta questão, que nunca devia ter acontecido, seja devidamente explicada no parlamento português", pede, considerando ser "óbvio e natural" que, em democracia, essas explicações aconteçam na Assembleia da República. O ex-presidente do PSD e candidato presidencial apoiado pelos sociais-democratas defende que as explicações devem existir, não porque os esclarecimentos dados até ao momento sejam escassos, mas "porque é normal em democracia" que tal aconteça no Parlamento. "Quando acontece uma situação desta natureza, é natural que sejam dadas explicações ao parlamento. É natural. É tão óbvio e natural que nem tem, a meu ver, discussão", reforçou. No sábado, em Chaves, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que "o Governo não interveio em nenhum ato" que possa ser entendido como a venda de armamento militar a Israel, na escala dos caças F-35.

A explicação foi dada já depois de, na sexta-feira, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, explicar ter existido uma falha administrativa dos serviços que impossibilitou a emissão de um alerta político que permitisse ao executivo exercer uma decisão de oposição. "O que ocorreu foi uma falha na avaliação dos serviços do caso concreto relativamente a comunicação feita pelos Estados Unidos de que tinham aviões seus a passar, a estacionar e a parar na base das Lajes", sustentou a 3 de outubro, no final da última reunião do Conselho de Ministros. O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) fez saber, na quinta-feira, que a escala ocorreu sem comunicação prévia ao chefe da diplomacia portuguesa, garantindo ter existido uma "falha de procedimento". Marques Mendes reagiu ainda à Lusa à detenção, por parte de Israel, de quatro portugueses que seguiam na Flotilha Global Sumud em direção à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária, entre os quais está a coordenadora do Bloco de Esquerda, afirmando que "tudo o que já aconteceu [era] previsível". "Toda a gente sabia que o resultado final ia ser este. Sabia a Mariana Mortágua [líder do Bloco de Esquerda], sabia eu e sabiam todas as pessoas que acompanham estas matérias. Aquela flotilha ia ser, a dada altura, intercetada, os seus integrantes iam ser detidos e, depois, repatriados para os seus países. Toda a gente já sabia isto. Deixemo-nos de hipocrisias", disse. "Também era isto que os ativistas pretendiam, os ativistas sabiam muito bem que não iam chegar a Gaza, o que eles pretendiam era chamar a atenção para esta causa, era protestar quando fossem detidos, portanto, conseguiram os seus objetivos", afirmou.