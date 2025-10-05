Menu
Montenegro “promete” estrada em Bragança e garante novidades sobre o metro até à Trofa

05 out, 2025 - 22:01 • Manuela Pires

O líder do PSD entrou na campanha ao almoço na Trofa e ainda foi a Bragança, onde Luís Montenegro tem raízes familiares.

Este domingo Luís Montenegro esteve cinco horas em campanha eleitoral, mas foi o suficiente para na Trofa garantir que no próximo ano há novidades sobre o metro e em Bragança garantir que apesar dos atrasos a nova estrada para Rio de Onor vai mesmo ser construída.

Na Trofa, a direção do partido escolheu outro candidato, Sérgio Araújo, e não o atual presidente da Câmara eleito pelo PSD, que decidiu avançar com uma candidatura independente. António Azevedo, 71 anos e agora ex militante social-democrata ocupa a presidência desde o ano passado quando Sérgio Humberto foi eleito para o Parlamento Europeu.

Sérgio Araújo, o candidato à câmara prometeu logo no início do discurso que não ia ser “meiguinho” para com o presidente do PSD.

A meio do discurso até se engasgou quando falou no Partido Socialista que permitiu a saída do comboio do concelho. A mobilidade é um dos problemas e o candidato quer que o metro venha até à Trofa, nem que tenha de se manifestar em Lisboa.

“E garanto-vos uma coisa, da mesma forma que conseguimos juntar 10 mil pessoas para ir a Lisboa buscar o concelho, como muito humildemente e carinhosamente dizemos, também é possível pegar em 10 mil pessoas e fecharmos Lisboa até que eles se decidam arrancar com as obras no Metro da Trofa” avisou.

O líder do PSD que também é primeiro-ministro deixou na Trofa a notícia de que no próximo ano haverá novidades sobre a extensão do metro, da linha verde, até à Trofa.

“Eu não estou aqui como governante, mas como presidente do PSD, mas sei que o primeiro-ministro sabe que vai haver novidades no primeiro semestre de 2026” disse Montenegro que recebeu um grande aplauso dos apoiantes que estavam no almoço.

O primeiro-ministro não só deixou a boa nova como ainda garantiu que só é possível avançar com a obra porque o governo consegue ter as contas certas.

“Só é possível, Sérgio, tratarmos da linha verde do metro e trazê-la até à Trofa se continuarmos a ter uma boa gestão financeira e se continuarmos a crescer economicamente”, garantiu.

Pouco depois, já em Bragança, onde o primeiro-ministro tem origens familiares, em Rabal, Luís Montenegro usou o mesmo argumento para garantir que a reivindicação antiga de uma nova estrada para Rio de Onor vai mesmo avançar.

“Mesmo aquilo que possa estar atrasado, a requalificação das escolas, de algumas estradas - estou a lembrar-me, por exemplo, da execução da estrada de Bragança até Rio de Onor - obras que estão no PRR, estejam absolutamente tranquilos”, assegurou.

O primeiro-ministro afirmou que o Governo não deixará de “executar nenhuma dessas obras”, mesmo que seja necessário acrescentar oportunidades de financiamento”.

“Nós não vamos deixar de utilizar o dinheiro do PRR, mas não vamos deixar de fazer nada por causa de alguns atrasos que possa haver. E sabem porque é que eu posso garantir isto? Porque temos as contas públicas em ordem e porque quando precisamos vamos buscar outras fontes de financiamento”, disse o primeiro-ministro.

