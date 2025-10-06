"A linha circular é um enormíssimo problema": uma viagem nos transportes de Lisboa com João Ferreira

“Aquilo que hoje é uma viagem direta para o centro da cidade passa a ser quebrada com o funcionamento da linha circular e passa a haver a necessidade de um transbordo onde hoje não existe”, explicou em declarações aos jornalistas.

Numa ação de campanha que contou, em primeiro lugar, com um percurso entre o Colégio Militar e Telheiras no autocarro 767 da Carris e, em segundo lugar, com uma viagem de metro entre as estações de Telheiras e Campo Grande , na linha verde, João Ferreira procurou mostrar os “perigos que pesam sobre a mobilidade na cidade se viermos a concretizar – como defendem o PS e, em certa medida, o PSD – a linha circular” .

O cabeça-de-lista à Câmara Municipal de Lisboa pela CDU (coligação PCP/PEV), João Ferreira, fez esta segunda-feira duras críticas ao projeto de linha circular do metro da cidade, considerando que "quebrará a ligação que hoje têm ao centro da cidade largas dezenas de milhares de lisboetas e outros tantos que vêm de concelhos limítrofes " .

O candidato comunista exemplificou, dizendo que uma pessoa que queira ir de Telheiras para o centro de Lisboa vai passar a ter de mudar de linha no Campo Grande.

Além disto, João Ferreira aponta que “se vão concentrar meios na linha circular para servir fundamentalmente os interesses ligados aos setores imobiliários e ao turismo”.

“Tudo o resto serão ramais periféricos que vão desaguar na linha circular com menos meios, ainda menos meios do que aqueles que existem hoje. Portanto, vamos ter um pior serviço, vamos desincentivar o uso do transporte público em lugar de incentivarmos”, rematou.

Segundo o cabeça-de-lista da CDU à Câmara Municipal de Lisboa, “há ainda outra questão que tem a ver com a segurança da operação”, dado que “as obras que foram feitas impõem raios de curvatura e de clives que são diferentes daquilo que as carruagens atuais são concebidas para enfrentar”.

João Ferreira considera que ainda é possível evitar o que classifica como “erro”. “Em lugar de fechar a linha circular, pôr a linha a funcionar em laço”, propõe.

Para o comunista, o investimento que está a ser feito na linha circular devia concentrar-se na expansão da rede do Metropolitano de Lisboa, nomeadamente na ligação entre a linha azul (estação do Colégio Militar) e a linha verde (Telheiras).

Atualmente, esse percurso é feito através do autocarro 767 da Carris, uma viagem que João Ferreira quis reproduzir nesta ação de campanha.

“Nós estamos a fazer um percurso que hoje é feito de autocarro, mas que já podia ser feito de metro. Há muito tempo que está prevista uma expansão da atual linha verde, que termina em Telheiras, até à linha azul atual, entre a Pontinha e o Colégio Militar. Essa ligação, que já está adiantada (...) implicava – com um investimento não muito avultado e com uma obra não excessivamente complexa – uma ligação que permitiria aumentar muito as possibilidades de mobilidade nesta zona”, explicou.

Atualmente, uma pessoa que queira ir do Colégio Militar até Telheiras de metro tem de ir até ao centro da cidade, à estação do Marquês de Pombal, e mudar para a linha azul.

“Esta e outras expansões de metro, que há muito tempo estão previstas, têm vindo a ser sucessivamente adiadas. Uma das razões para esse adiamento foi a prioridade que se decidiu dar a uma linha circular que não só não resolve os problemas da mobilidade, como ela é em si mesma um enormíssimo problema de mobilidade”, concluiu.

Ao longo das viagens, em que entregou panfletos aos utilizadores dos transportes públicos, João Ferreira abordou ainda temas como a falta de investimento na Carris, o número reduzido de faixas BUS e a falta de fiscalização do uso indevido das mesmas.

Quanto à gratuitidade dos transportes públicos, o candidato considera que “o preço hoje não é o principal fator limitativo”.

“Nós concordamos com uma política que a médio prazo aponte no sentido de novas reduções do preço do transporte público até à gratuitidade, mas a prioridade não deve ser essa. A prioridade deve ser investir desde o primeiro dia, no reforço do aumento da oferta, em quantidade e em qualidade”, notou.