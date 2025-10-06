Menu
  • Noticiário das 18h
  • 06 out, 2025
Autárquicas 2025

“Aqui ninguém come PIB”. Paulo Raimundo pede voto da vida real

06 out, 2025 - 17:36 • Isabel Pacheco

Secretário-geral do PCP critica quem faz um retrato de um país em que “está tudo bem” e pede o voto da vida real no dia 12 de outubro. CDU esteve, esta segunda feira, em campanha no Porto e em Matosinhos.

Em Angeiras, Matosinhos, “terra de gente temperada com o sal do mar” comeu-se , esta segunda-feira, sardinha e sopa de peixe. A ementa do almoço comício serviu para o secretário-geral do Partido Comunista, Paulo Raimundo, criticar quem diz que no “país está tudo bem”.

Dirigindo-se à população que se juntou na doca, Paulo Raimundo falou para a “gente que vive a realidade da vida”, lembrando que a realidade não é a que “tentam meter pelos olhos adentro, em que parece que no país está tudo bem”.

O país em que “está tudo a crescer, cresce a economia, cresce o PIB". "Como se algum de nós comesse PIB. Aqui ninguém come PIB”, ironiza. Aqui, acrescentou, “comemos uma extraordinária sopa de peixe”.

A “vida difícil” daquela comunidade piscatória e da “maioria do nosso povo” não ficou de fora do discurso do secretário-geral do PCP a quem pediu para votar, dia 12, com as “suas vidas e problemas”, o voto da vida real.

“Esta gente da vida é difícil sabe bem que a história de rendas moderadas de 2300 euros é um filme que nunca vai ver na vida”, atirou Paulo Raimundo para, logo, apelar à gente da vida real para que votem dia 12 com “a vossa vida”. “Vão votar com os vossos problemas”, pediu.

Em Matosinhos, Paulo Raimundo aposta na reeleição do único vereador no executivo, José Pedro Rodrigues. O mesmo objetivo tinha sido apontado, momentos antes numa arruada na Santa Catarina, para a Câmara Municipal do Porto com a reeleição de Diana Ferreira.

Gaza. Governo não deve “andar enrolado atrás de agendas de outros“

Foi no Porto que a campanha autárquica saltou para a política nacional com Paulo Raimundo a pedir mais empenho do governo português na causa palestiniana.

“O Governo português tem de fazer tudo para que isso se concretize e não andar enrolado atrás de agendas de outros que não são as agendas do povo português”, criticou o secretario geral comunista apontando “três aspetos fundamentais que são precisos resolver”.

“O cessar-fogo, o fim do genocídio, o reconhecimento dos direitos nacionais do povo da Palestina e a entrada imediata da ajuda humanitária”, elencou Raimundo lembrando que estas são exigência da “população portuguesa, em particular, da juventude.

Saudando a chegada, na noite de domingo, dos quatro portugueses que participaram na flotilha humanitária que pretendia chegar a Gaza, Paulo Raimundo disse que a iniciativa conseguiu um movimento “de apoio e de solidariedade” que deve continuar.

“Ainda bem que os portugueses chegaram bem. Infelizmente o genocídio continua na Palestina.

