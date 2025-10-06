Marisa Matias e Rui Tavares juntos em Gaia: pedem "mais tento e menos traulitada" a Nuno Melo

Maria Matias e Rui Tavares juntaram-se na manhã desta segunda-feira, em Vila Nova de Gaia, para apoiar a coligação entre os partidos para a autarquia, uma união "que é do Bloco, do Livre, mais tu e tu, aqueles que quiserem vir e juntar-se a nós", diz o porta-voz do Partido Livre.

Em declarações aos jornalistas, ambos pronunciaram-se sobre as declarações de Nuno Melo face ao regresso dos quatro portugueses a bordo da flotilha humanitária, que regressaram a Portugal na noite deste domingo. Rui Tavares refere "uma prestação que não está ao nível do que se espera de um ministro da Defesa [Nuno Melo] de um Governo na situação internacional que nós temos", e que "devia ter mais tento e menos traulitada".

Marisa Matias, do BE, enfatiza um posicionamento que "não desautoriza apenas um país, mas desautoriza também o próprio Governo". A bloquista diz que Portugal tem "um ministro da Defesa que estava a dizer a Israel e as autoridades israelitas que podiam fazer com que os tripulantes portugueses o que entendessem, que podiam abusar deles, se fosse esse o caso, porque eles não mereciam proteção".

A dirigente do Bloco de Esquerda, que substituiu Mariana Mortágua enquanto a coordenadora do BE estava na flotilha, voltou a sugerir a demissão de Nuno Melo.

"Ter um ministro da Defesa numa posição tão sensível, que parece nem sequer representar as posições do Governo, eu pergunto-me se tem condições para ser ministro da Defesa, e parece-me que não. Nós não podemos ter numa pasta tão sensível alguém que não tem sequer a sensibilidade de perceber as suas funções e o que é esperado das suas funções."



Governador "tomou o gosto muito rápido" aos comentários políticos

Rui Tavares foi ainda questionado sobre as declarações de Álvaro Santos Pereira, no mesmo dia da sua tomada de posse como governador do Banco de Portugal, que comentou a crise da habitação e o estado da economia portuguesa.

O porta-voz do Livre diz que "há aqui uma certa oscilação de Álvaro Santos Pereira em relação ao qual é que é o papel como governador. Ele tinha dito que enquanto governador o Banco de Portugal não podia andar a emitir opiniões políticas, mas pelos vistos tomou-lhe do gosto muito rápido".

"Portugal precisa, evidentemente, mais construção. Também precisa de reabilitar muito a construção que está feita e que precisa de ser disponibilizada posta no mercado de arrendamento para as pessoas", afirma Rui Tavares, em tom de concordância com Álvaro Santos Pereira.

O deputado acrescenta que há um papel muito importante das câmaras, mas "se for só pela desregulação se for só pelo que é o trabalho que o Luís Montenegro queria fazer com a Lei dos Solos, basicamente, o que estamos é ocupar terrenos para construir mal quando ainda não reabilitámos o que poderíamos reabilitar".