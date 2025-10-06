Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Marisa Matias e Rui Tavares juntos em Gaia: pedem "mais tento e menos traulitada" a Nuno Melo

06 out, 2025 - 23:11 • Rita Vila Real

Em declarações aos jornalistas, Rui Tavares e Marisa Matias deixam críticas ao posicionamento de Nuno Melo sobre os portugueses da flotilha humanitária a Gaza.

A+ / A-

Maria Matias e Rui Tavares juntaram-se na manhã desta segunda-feira, em Vila Nova de Gaia, para apoiar a coligação entre os partidos para a autarquia, uma união "que é do Bloco, do Livre, mais tu e tu, aqueles que quiserem vir e juntar-se a nós", diz o porta-voz do Partido Livre.

Em declarações aos jornalistas, ambos pronunciaram-se sobre as declarações de Nuno Melo face ao regresso dos quatro portugueses a bordo da flotilha humanitária, que regressaram a Portugal na noite deste domingo. Rui Tavares refere "uma prestação que não está ao nível do que se espera de um ministro da Defesa [Nuno Melo] de um Governo na situação internacional que nós temos", e que "devia ter mais tento e menos traulitada".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Marisa Matias, do BE, enfatiza um posicionamento que "não desautoriza apenas um país, mas desautoriza também o próprio Governo". A bloquista diz que Portugal tem "um ministro da Defesa que estava a dizer a Israel e as autoridades israelitas que podiam fazer com que os tripulantes portugueses o que entendessem, que podiam abusar deles, se fosse esse o caso, porque eles não mereciam proteção".

A dirigente do Bloco de Esquerda, que substituiu Mariana Mortágua enquanto a coordenadora do BE estava na flotilha, voltou a sugerir a demissão de Nuno Melo.

"Ter um ministro da Defesa numa posição tão sensível, que parece nem sequer representar as posições do Governo, eu pergunto-me se tem condições para ser ministro da Defesa, e parece-me que não. Nós não podemos ter numa pasta tão sensível alguém que não tem sequer a sensibilidade de perceber as suas funções e o que é esperado das suas funções."

Governador "tomou o gosto muito rápido" aos comentários políticos

Rui Tavares foi ainda questionado sobre as declarações de Álvaro Santos Pereira, no mesmo dia da sua tomada de posse como governador do Banco de Portugal, que comentou a crise da habitação e o estado da economia portuguesa.

O porta-voz do Livre diz que "há aqui uma certa oscilação de Álvaro Santos Pereira em relação ao qual é que é o papel como governador. Ele tinha dito que enquanto governador o Banco de Portugal não podia andar a emitir opiniões políticas, mas pelos vistos tomou-lhe do gosto muito rápido".

"Portugal precisa, evidentemente, mais construção. Também precisa de reabilitar muito a construção que está feita e que precisa de ser disponibilizada posta no mercado de arrendamento para as pessoas", afirma Rui Tavares, em tom de concordância com Álvaro Santos Pereira.

O deputado acrescenta que há um papel muito importante das câmaras, mas "se for só pela desregulação se for só pelo que é o trabalho que o Luís Montenegro queria fazer com a Lei dos Solos, basicamente, o que estamos é ocupar terrenos para construir mal quando ainda não reabilitámos o que poderíamos reabilitar".

Marisa Matias e Rui Tavares com uma vendedora em Vila Nova de Gaia. Foto: Rita Vila Real/RR
Marisa Matias e Rui Tavares com uma vendedora em Vila Nova de Gaia. Foto: Rita Vila Real/RR
Marisa Matias e Rui Tavares numa frutaria em Vila Nova de Gaia, durante a campanha eleitoral para as eleições autárquicas 2025. Foto: Rita Vila Real/RR
Marisa Matias e Rui Tavares numa frutaria em Vila Nova de Gaia, durante a campanha eleitoral para as eleições autárquicas 2025. Foto: Rita Vila Real/RR

Breve arruada em Vila Nova de Gaia

Durante a manhã desta segunda-feira, a comitiva do Livre juntou-se à do Bloco de Esquerda para um curto percurso que começou na estação de Santo Ovídio e terminou na estação de Metro João de Deus. Com alguns pedidos de canetas e sacos pelo caminho, os partidos uniram-se para "distribuir medidas".

Pelo caminho, Rui Tavares cumpriu uma promessa feita na sua última campanha pelas ruas de Vila Nova de Gaia. Numa frutaria, foi convidado a entrar pelos preços "para a classe operária, que é aquela que mais trabalha e a que menos ganha", Rui Tavares e Marisa Matias aproveitaram os preços e a conversa para conhecer as exigências do povo gaiense.

O percurso foi acompanhado pelo candidato à Câmara de Gaia pela coligação, João Martins, pelo candidato à Junta de Freguesia de Mafamude, David Pereira, e pelos candidatos à Assembleia Municipal, Hélder Verdade Fontes, Raquel Pichel e Vânia Leite.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026