Montenegro só há um, e o líder do PSD que é primeiro-ministro garante que Governo não entra na campanha

Luís Montenegro entra nas ações de campanha, muitas vezes em mangas de camisa, a gravata ficou no carro, mas o primeiro-ministro está sempre dentro do líder do PSD.

Este fim de semana, Montenegro anunciou no almoço-comício na Trofa que no próximo ano vão ter novidades sobre a Linha Verde do Metro, que haverá de chegar ao concelho, e horas de depois garantia aos apoiantes do candidato do PSD à Câmara de Bragança que ia construir a estrada até Rio de Onor.

Ao longo dos dias de campanha, quase todos os candidatos têm pedidos a fazer ao Governo. Na Nazaré, o candidato entregou uma pasta com várias reivindicações, e o líder do PSD garantiu que o primeiro-ministro vai estabelecer uma parceria estreita com estas autarquias para poder levar a cabo estas ideias.

Perante estas declarações há quem veja o Governo a ajudar o PSD, mas Montenegro garantiu aos jornalistas, em Vieira do Minho, que tenta ser cuidadoso e comedido.

“Eu tenho sido o mais comedido e o mais cuidadoso em não confundir os planos, mas eu como líder partidário também tenho o direito de expressar a vontade do meu partido, que neste momento é indissociável da vontade do Governo, porque o PSD tem a responsabilidade de conduzir também a política do Governo”, afirmou aos jornalistas em Vieira do Minho.