  • Noticiário das 23h
  • 06 out, 2025
Montenegro só há um, e o líder do PSD que é primeiro-ministro garante que Governo não entra na campanha

06 out, 2025 - 23:45 • Manuela Pires

O primeiro-ministro garante que tenta ser "comedido e cauteloso" para não confundir campanha com Governo, mas reconhece que não é fácil.

Montenegro garante que o Governo não entra nesta campanha

Luís Montenegro entra nas ações de campanha, muitas vezes em mangas de camisa, a gravata ficou no carro, mas o primeiro-ministro está sempre dentro do líder do PSD.

Este fim de semana, Montenegro anunciou no almoço-comício na Trofa que no próximo ano vão ter novidades sobre a Linha Verde do Metro, que haverá de chegar ao concelho, e horas de depois garantia aos apoiantes do candidato do PSD à Câmara de Bragança que ia construir a estrada até Rio de Onor.

Ao longo dos dias de campanha, quase todos os candidatos têm pedidos a fazer ao Governo. Na Nazaré, o candidato entregou uma pasta com várias reivindicações, e o líder do PSD garantiu que o primeiro-ministro vai estabelecer uma parceria estreita com estas autarquias para poder levar a cabo estas ideias.

Perante estas declarações há quem veja o Governo a ajudar o PSD, mas Montenegro garantiu aos jornalistas, em Vieira do Minho, que tenta ser cuidadoso e comedido.

“Eu tenho sido o mais comedido e o mais cuidadoso em não confundir os planos, mas eu como líder partidário também tenho o direito de expressar a vontade do meu partido, que neste momento é indissociável da vontade do Governo, porque o PSD tem a responsabilidade de conduzir também a política do Governo”, afirmou aos jornalistas em Vieira do Minho.

Montenegro tenta ser cuidadoso, mas acaba por reconhecer que, por vezes, junta as duas vozes, de líder partidário e do primeiro-ministro.

“Eu estou a falar em nome do partido, sendo que em muitas circunstâncias é inevitável que a minha voz possa, no fundo, congregar as duas circunstâncias”, disse, acrescentando que não falou em nenhuma medida que “os partidos da oposição não soubessem”.

E para ficar tudo esclarecido, no almoço em Amares voltou ao tema para garantir que é impossível dividir o homem primeiro-ministro e o líder do partido.

"Por estes dias, há muita gente que questiona a minha participação nesta campanha porque sou, simultaneamente, presidente do PSD e primeiro-ministro", disse, retomando um tema sobre o qual tinha sido questionado antes pela comunicação social.

"Ora, eu só sou um, portanto não há forma de eu estar dividido", justificou.

O primeiro-ministro garantiu nas feiras que o governo está a aumentar rendimentos, mas como líder do PSD escolheu a dedo os concelhos por onde passa a caravana nestes 15 dias.

Esta segunda-feira, começou o dia em Cabeceiras de Basto onde o PS está dividido em duas candidaturas e os social-democratas tentam aproveitar esta situação. No Entroncamento, o PSD perdeu há quatro anos a câmara para o PS por 65 votos, e a terminar o dia nas Caldas da Rainha onde o PSD perdeu a câmara para o Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas.

