  • Noticiário das 14h
  • 06 out, 2025
Autárquicas 2025

Nuno Cardoso: “Lisboa centralista não quer um homem livre no Porto”

06 out, 2025 - 13:15 • Henrique Cunha

Nuno Cardoso, apesar de aparecer muito atrás nas sondagens, diz que vai ganhar a Câmara Municipal do Porto. O antigo presidente da autarquia acredita que dia 12 vai acontecer uma nova revolução nna cidade, com a eleição de um homem “demasiado livre e independente”, que será “o pior que pode acontecer” para “a Lisboa centralista”.

Nuno Cardoso acredita que vai ganhar as eleições de 12 de outubro. O antigo presidente da autarquia diz à Renascença que “o Porto está habituado a fazer revoluções” e uma nova irá acontecer no próximo domingo.

Cardoso, que se considera "demasiado independente e livre", acusa os candidatos que aceitaram realizar um debate em Lisboa de serem “manipuláveis”. Em causa o debate que juntou na SIC Pedro Duarte, Manuel Pizarro, Sérgio Aires, Miguel Corte-Real e Diana Ferreira.

"São esses os meninos que Lisboa quer"

"São esses os meninos que Lisboa quer, porque são manipuláveis pelo poder de Lisboa. Aqui nós somos demasiado independentes e livres e Lisboa centralista não quer um homem livre à frente do poder no Porto. Isso seria o pior que poderia acontecer para Lisboa”, garante. “Mas é isso que vai acontecer porque o Porto está habituado a fazer revoluções e nós no 12 de outubro vamos ter uma revolução democrática a partir do Porto”, acrescenta.

Nestas declarações à margem de uma visita ao Centro Social Paroquial da Senhora do Calvário, em Campanhã, o candidato aproveitou para garantir a proximidade da sua candidatura à comunidade sénior. Cardoso garante que é a “única candidatura que fala dos séniores”. “Queremos fazer habitação colaborativa para os séniores que estão isolados. E queremos criar habitação colaborativa mesmo dentro dos bairros municipais”, adianta.

O candidato diz que há 3800 habitantes “nos bairros sociais a viverem sozinhos” e a sua ideia é “libertar essas casas, dando casas aos séniores adaptadas ao seu envelhecimento e criando pequenas comunidades para eles”. E para tentar resolver o problema da habitação no Porto, Cardoso “quer fazer cooperativas de habitação, mobilizando a sociedade toda”.

Numa das zonas mais pobres da cidade, Nuno Cardoso deixou ainda a promessa de passe social gratuito para a população carenciada, e em particular para a população em situação de sem abrigo, que o candidato diz serem “os cidadãos de primeira”. “É fundamental a população carenciada ter passe social para se poder deslocar a consultas, ou procurar emprego”, defende Nuno Cardoso, “o candidato demasiado independente e livre” contra a “lisboa centralista”.

