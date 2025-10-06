Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nuno Melo: "Os ativistas já fizeram o seu número, já pararam em Ibiza..."

06 out, 2025 - 18:17 • Lusa

Bloco acusa líder do CDS e ministro da Defesa de falta de sensibilidade para "perceber as suas funções" e Livre pede "mais tento" e "menos traulitada" ao líder do CDS e ministro da Defesa.

A+ / A-

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, disse esta segunda-feira, em Ponte de Lima, que não vai "dar mais para o peditório" do que apelidou de "número" dos ativistas portugueses da flotilha humanitária e aconselhou-os a concentrarem-se nas autárquicas.

"Não vou dar mais para esse peditório. Os ativistas já fizeram o seu número, já pararam em Ibiza, já pararam na Tunísia, chegaram a Israel, passados dois dias foram devolvidos a casa. Já fizeram a sua coisa panfletária. Não resolveram nada do ponto de vista humanitário", afirmou Nuno Melo durante uma visita à feira quinzenal de Ponte de Lima.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os quatro portugueses que fizeram parte da flotilha humanitária Global Sumud, incluindo a líder do BE, Mariana Mortágua, e que foram detidos pelas forças israelitas aterraram cerca das 22h30 de domingo, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

"Todos passámos fome e sede". O relato dos quatros ativistas à chegada a Portugal

Reportagem

"Todos passámos fome e sede". O relato dos quatros ativistas à chegada a Portugal

Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e (...)

Para o líder do CDS-PP, os ativistas portugueses devem concentrar-se, "também, um pouquinho nas eleições autárquicas" (...) "importantíssimas para o povo português, não para o outro lado do Mediterrâneo".

"É aqui mesmo, em Portugal. Por isso estou focado nas autárquicas locais, no que interessa às pessoas. Conquistar mandatos e, a colocar o CDS-PP ao serviço do povo português. É isso que estamos a fazer todos os dias. De resto não temos de contribuir mais para as campanhas panfletárias do Bloco de Esquerda. Há muito quem o faça, eu não vou fazer mais", afirmou Nuno Melo, ladeado por Vasco Ferraz, candidato do CDS-PP à Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

Socialistas "não aprenderam nada com as últimas eleições"

Questionado pelos jornalistas sobre as afirmações, no domingo, do ex-ministro das Finanças de que o Governo está a retroceder os direitos dos trabalhadores, o líder do CDS-PP disse que os socialistas "não aprenderam nada com as últimas eleições legislativas".

Nuno Melo apontou "o desemprego que desceu, a dívida diminuiu, crescimento, "superávites", e a resolver, todos os dias problemas sociais muito importantes".

"Esta é a realidade. Depois podem confabular o que quiserem, mas por alguma razão o PS caiu para terceira força política em Portugal".

Nuno Melo acusa ativistas da Flotilha de apoiarem terroristas

Médio Oriente

Nuno Melo acusa ativistas da Flotilha de apoiarem terroristas

"Manifestamente, constato uma iniciativa panfletár(...)

Para o líder do CDS-PP "seria importante" que o PS "aprendesse com os erros e se focassem no essencial".

"Bem sei que estamos em campanha eleitoral e em campanha eleitoral as pessoas têm de arranjar motivos para argumentar as suas diferenças. Eu, no caso do PS, escolhia outras".

BE e Livre acusam Melo de falta de noção

O Bloco de Esquerda (BE) acusa Nuno Melo de falta de sensibilidade para "perceber as suas funções" e o Livre pede "mais tento" e "menos traulitada" ao líder do CDS e ministro da Defesa.

A dirigente do BE Marisa Matias acusou o ministro da Defesa e presidente do CDS-PP de não ter a “sensibilidade de perceber as suas funções” e de ter colocado em causa os esforços da diplomacia portuguesa.

“Ter um ministro da defesa numa posição tão sensível, que parece nem sequer representar as posições do governo, eu pergunto-me se tem condições para ser ministro da Defesa? E parece-me que não. Nós não podemos ter numa pasta tão sensível alguém que não tem sequer a sensibilidade de perceber as suas funções e o que é esperado das suas funções”, defendeu Marisa Matias, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas de dia 12, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

Já o porta-voz do Livre recomendou ao ministro da Defesa e líder do CDS-PP “mais tento” e “menos traulitada”, referindo-se aos portugueses que regressaram no domingo de Israel, considerando que a campanha eleitoral “não justifica tudo”.

“A campanha não justifica tudo, a gente sabe que isto é um bocadinho a natureza de Nuno Melo, mas quer dizer, ele é ministro, devia ter mais tento e menos traulitada, quer dizer, é o que eu aconselharia”, recomendou Rui Tavares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026