Nuno Melo: "Os ativistas já fizeram o seu número, já pararam em Ibiza..."

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, disse esta segunda-feira, em Ponte de Lima, que não vai "dar mais para o peditório" do que apelidou de "número" dos ativistas portugueses da flotilha humanitária e aconselhou-os a concentrarem-se nas autárquicas. "Não vou dar mais para esse peditório. Os ativistas já fizeram o seu número, já pararam em Ibiza, já pararam na Tunísia, chegaram a Israel, passados dois dias foram devolvidos a casa. Já fizeram a sua coisa panfletária. Não resolveram nada do ponto de vista humanitário", afirmou Nuno Melo durante uma visita à feira quinzenal de Ponte de Lima. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os quatro portugueses que fizeram parte da flotilha humanitária Global Sumud, incluindo a líder do BE, Mariana Mortágua, e que foram detidos pelas forças israelitas aterraram cerca das 22h30 de domingo, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Para o líder do CDS-PP, os ativistas portugueses devem concentrar-se, "também, um pouquinho nas eleições autárquicas" (...) "importantíssimas para o povo português, não para o outro lado do Mediterrâneo". "É aqui mesmo, em Portugal. Por isso estou focado nas autárquicas locais, no que interessa às pessoas. Conquistar mandatos e, a colocar o CDS-PP ao serviço do povo português. É isso que estamos a fazer todos os dias. De resto não temos de contribuir mais para as campanhas panfletárias do Bloco de Esquerda. Há muito quem o faça, eu não vou fazer mais", afirmou Nuno Melo, ladeado por Vasco Ferraz, candidato do CDS-PP à Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo. Socialistas "não aprenderam nada com as últimas eleições"

Questionado pelos jornalistas sobre as afirmações, no domingo, do ex-ministro das Finanças de que o Governo está a retroceder os direitos dos trabalhadores, o líder do CDS-PP disse que os socialistas "não aprenderam nada com as últimas eleições legislativas". Nuno Melo apontou "o desemprego que desceu, a dívida diminuiu, crescimento, "superávites", e a resolver, todos os dias problemas sociais muito importantes". "Esta é a realidade. Depois podem confabular o que quiserem, mas por alguma razão o PS caiu para terceira força política em Portugal".