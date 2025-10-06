Nuno Melo: "Os ativistas já fizeram o seu número, já pararam em Ibiza..."

06 out, 2025 - 18:17 • Lusa
O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, disse esta segunda-feira, em Ponte de Lima, que não vai "dar mais para o peditório" do que apelidou de "número" dos ativistas portugueses da flotilha humanitária e aconselhou-os a concentrarem-se nas autárquicas.
"Não vou dar mais para esse peditório. Os ativistas já fizeram o seu número, já pararam em Ibiza, já pararam na Tunísia, chegaram a Israel, passados dois dias foram devolvidos a casa. Já fizeram a sua coisa panfletária. Não resolveram nada do ponto de vista humanitário", afirmou Nuno Melo durante uma visita à feira quinzenal de Ponte de Lima.
Os quatro portugueses que fizeram parte da flotilha humanitária Global Sumud, incluindo a líder do BE, Mariana Mortágua, e que foram detidos pelas forças israelitas aterraram cerca das 22h30 de domingo, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
Para o líder do CDS-PP, os ativistas portugueses devem concentrar-se, "também, um pouquinho nas eleições autárquicas" (...) "importantíssimas para o povo português, não para o outro lado do Mediterrâneo".
"É aqui mesmo, em Portugal. Por isso estou focado nas autárquicas locais, no que interessa às pessoas. Conquistar mandatos e, a colocar o CDS-PP ao serviço do povo português. É isso que estamos a fazer todos os dias. De resto não temos de contribuir mais para as campanhas panfletárias do Bloco de Esquerda. Há muito quem o faça, eu não vou fazer mais", afirmou Nuno Melo, ladeado por Vasco Ferraz, candidato do CDS-PP à Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.
Questionado pelos jornalistas sobre as afirmações, no domingo, do ex-ministro das Finanças de que o Governo está a retroceder os direitos dos trabalhadores, o líder do CDS-PP disse que os socialistas "não aprenderam nada com as últimas eleições legislativas".
Nuno Melo apontou "o desemprego que desceu, a dívida diminuiu, crescimento, "superávites", e a resolver, todos os dias problemas sociais muito importantes".
"Esta é a realidade. Depois podem confabular o que quiserem, mas por alguma razão o PS caiu para terceira força política em Portugal".
Para o líder do CDS-PP "seria importante" que o PS "aprendesse com os erros e se focassem no essencial".
"Bem sei que estamos em campanha eleitoral e em campanha eleitoral as pessoas têm de arranjar motivos para argumentar as suas diferenças. Eu, no caso do PS, escolhia outras".
O Bloco de Esquerda (BE) acusa Nuno Melo de falta de sensibilidade para "perceber as suas funções" e o Livre pede "mais tento" e "menos traulitada" ao líder do CDS e ministro da Defesa.
A dirigente do BE Marisa Matias acusou o ministro da Defesa e presidente do CDS-PP de não ter a “sensibilidade de perceber as suas funções” e de ter colocado em causa os esforços da diplomacia portuguesa.
“Ter um ministro da defesa numa posição tão sensível, que parece nem sequer representar as posições do governo, eu pergunto-me se tem condições para ser ministro da Defesa? E parece-me que não. Nós não podemos ter numa pasta tão sensível alguém que não tem sequer a sensibilidade de perceber as suas funções e o que é esperado das suas funções”, defendeu Marisa Matias, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas de dia 12, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.
Já o porta-voz do Livre recomendou ao ministro da Defesa e líder do CDS-PP “mais tento” e “menos traulitada”, referindo-se aos portugueses que regressaram no domingo de Israel, considerando que a campanha eleitoral “não justifica tudo”.
“A campanha não justifica tudo, a gente sabe que isto é um bocadinho a natureza de Nuno Melo, mas quer dizer, ele é ministro, devia ter mais tento e menos traulitada, quer dizer, é o que eu aconselharia”, recomendou Rui Tavares.