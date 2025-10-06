Pizarro acusa Pedro Duarte de procurar soluções para o Porto no "ChatGPT"

06 out, 2025 - 19:51 • Henrique Cunha
Na entrada para a última semana de campanha para as autárquicas, Manuel Pizarro mostra-se satisfeito com a forma como este período eleitoral tem sido “muito esclarecedor” e criticou o adversário social-democrata Pedro Duarte. O candidato afirma que, ao contrário do que por vezes acontece, “esta campanha eleitoral esclarece muito bem os eleitores sobre os projetos que cada um tem para o Porto”.
Pizarro garante que do seu “lado faz-se uma campanha construtiva, com ideias novas, que já foram testadas”, e lembra que durante a campanha eleitoral foi a Barcelona, onde foi “recebido pelo presidente da Câmara local para falar das soluções que encontraram e que funcionaram para a segurança e para a habitação”.
“Recebi este fim de semana a presidente da Câmara de Paris com quem também troquei opiniões sobre as soluções que encontraram para a habitação e para o ambiente e para a mobilidade”, acrescenta, para concluir que não anda “como o meu adversário pelo ChatGPT à procura de exemplos mais ou menos esdrúxulos, como o que é que aconteceu em Seul ou em Singapura”. “Eu trato que questões que são realistas e suscetíveis de serem adaptadas à cidade do Porto”, reforça.
Pizarro garante que as suas propostas são realistas, ao contrário das de Pedro Duarte que, na sua opinião, desistiu do Porto, como “tem ficado bem visível nos debates que aconteceram” e onde se nota que “há uma total vacuidade” na outra candidatura.
“A ideia é desistir do Porto, porque quando se pergunta o que é que vai acontecer aos jovens e às classes médias que querem continuar a morar no Porto, e no caso dos jovens que querem regressar à sua cidade, a resposta do meu adversário é: o Porto tem gente a mais”, sublinha.
Com a caixinha de medicamentos sempre à mão, assim como uma caneta para oferecer, o candidato que é médico de profissão fez o diagnóstico da cidade e garantiu que tem a terapêutica adequada. Segundo Pizarro, “a cidade sofre de carência habitacional aguda e grave. Sofre de imobilidade dramática no trânsito. E sofre de alguma ansiedade relacionada com a segurança”.
“Acho que eu tenho a terapêutica certa para estas três doenças”, afirma. E já garantiu que vai revelar, na terça-feira, os terrenos onde a sua candidatura pretende construir cinco mil habitações a rendas acessíveis.
Acompanhado de vários candidatos às juntas de freguesia da cidade e com a estrutura partidária local sempre presente, o candidato socialista começou a “passeata” desta tarde na Praça da República reaberta recentemente, depois de um período de renovação, e terminou na Praça D. João I, bem perto da Avenida dos Aliados e da Câmara Municipal.
Pelo caminho distribuiu os habituais brindes e recebeu também algumas respostas encorajadoras, como a José Reis que até pediu para tirar uma fotografia com o candidato.
Domingo, José Reis promete votar em Manuel Pizarro “para ver se se arruma com o Ventura, porque ele anda com muito paleio". “Ele é contra tudo e contra todos. Nós não queremos ditaduras em Portugal”, acrescenta.
Ouviu também o desabafo de quem não concorda com a proposta do arquiteto Álvaro Siza Vieira para a Avenida da Ponte.
Pouco depois do início da caminhada, Pizarro foi abordado por um jovem arquiteto que, em conjunto com um colega, elaborou a sua proposta de recuperar da Avenida da Ponte, em plena zona histórica.
O jovem vinha munido do seu projeto que ali mesmo entregou ao candidato socialista. Pizarro ouviu e prometeu que se for eleito terá “todo o gosto em receber e falar sobre outras propostas” para aquela zona. “Eu ando nas ruas para falar com as pessoas e para ouvir as pessoas. Esta é mesmo uma ideia bem trabalhada feita por um profissional de arquitetura que se envolveu mesmo em soluções para acrescentar elementos à proposta do arquiteto Siza Vieira para a Avenida da Ponte. Seguramente as propostas dele vão ser tidas em conta”, assegurou.